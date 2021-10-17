الخشتي: إستراتيجية «الائتمان» ترتكز على التحوُّل الرقمي

وطن النهار

دعا نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف الإشرافيين في البنك إلى التعريف عن استراتيجية البنك في مركز الائتمان للتدريب.

وأكدت الناطقة الرسمية باسم بنك الائتمان حباري الخشتي أن استراتيجية البنك ارتكزت على 5 أهداف، هي: خلق بيئة عمل جاذبة صحية وفعالة، وتحقيق الرضا للعملاء واكتساب ثقتهم، والتحول الرقمي، إضافة إلى تطوير قطاع الائتمان لتوفير الأمان الاجتماعي للأسرة الكويتية، وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.

وشددت على رؤية البنك ومكانته كمؤسسة حكومية رائدة تسعى إلى اكتساب ثقة عملاء البنك وضمان تحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.

وأشارت إلى أهداف البنك المبنية على خلق بيئة عمل جاذبة وصحية للموظفين، من خلال متابعة آلية التقييم الوظيفي، عبر مؤشرات تقييم الأداء مع ضرورة الاستمرار في تطوير أداء الموظفين عبر إشراكهم في دورات تدريبية للرفع من كفاءتهم الوظيفية، ومن أهداف البنك تحقيق رضا العملاء وكسب ثقتهم، من خلال تبسيط وميكنة الخدمات وجعلها متاحة إلكترونيا (ONLINE) والتواصل مع عملاء البنك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمتاحة على مدار الساعة؛ اذ يعوّل البنك على التحول الرقمي لتقليص الدورة المستندية للمعاملات.

من ناحية أخرى، أوضحت الخشتي أنه جرى تسليم الموقع الخاص بمشروع بنك الائتمان في منطقة العقيلة من قبل بلدية الكويت، بمساحة ألفي متر مربع، والذي يتسع لعدد لا يقل عن 200 موظف، وسيُجهّز بجميع مواصفات المبنى الذكي، والذي يتكوّن من 3 سراديب وطابق أرضي و3 طوابق بالإضافة إلى الخدمات.

وذكرت الخشتي أن البنك الآن بصدد طرح مناقصة لتنفيذ المشروع، مؤكدة فاعلية الخدمات الإلكترونية المقدمة من البنك.

وأضافت أن عدد المواطنين المستفيدين من خدمة القروض الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) بلغ 1600 مواطن منذ إطلاق الخدمة.

