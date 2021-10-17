محافظ العاصمة: مخالفات البناء حجر عثرة أمام التنمية والتطوير

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، أن أبواب المحافظة مفتوحة أمام المبادرين الذين يمتلكون أفكاراً وتصورات من شأنها أن تعزز رؤيتنا في التطوير والتجميل، وتمد يدها لكل الأفكار المتقدمة التي تتلاقى مع رؤيتنا التي رسمناها لاحداث نقلة نوعية في عاصمتنا الكويت. جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي أجراها الخالد الى بنيد القار ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق الى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة. وأضاف أن خارطة الطريق التي وضعتها المحافظة ليست إزالة المخالفات فحسب بل هي مشروع كبير ورسائل تخاطب جميع مؤسسات المجتمع المدني داعين الجميع كل من موقعه لتحمل مسؤولياته في تجميل العاصمة وجعلها محافظة صحية. وأوضح أن مطلبنا في التطوير والتجميل يتطلب انتفاضه إدارية ومجتمعية وإرادة مشتركة تتعاون فيها كل مكونات المجتمع والقطاعات المختلفة وأبناء المناطق، مجددا التأكيد على أن التعاون والتشارك هو مفتاح التقدم والتطوير المنتظر. وحول الإخلاءات الجزئية والكلية من العقارات المخالفة والتي تتكدس بها العمالة لتصحيح أوضاعهم أوضح المحافظ أن جميع الإجراءات التي تتخذ بالتعاون مع الجهات ذات الشأن تأتي في إطار الحفاظ على سلامة القاطنين وكرامتهم وتطبيق القوانين والأنظمة بحق المخالفين اللذين يبحثون عن مصالحهم الضيقة. وكشف عن 9 عقارات متهالكة جاهزة للهدم من قبل ملاكها بعد إخلائها، والقضاء على أكثر من 70‎‎% من مخالفات البناء في بنيد القار. وأمل الخالد في نهاية كلامه أن تتحقق رؤية المحافظة في عاصمة بلا مخالفات وتسرع في عمليات التجميل والتطوير المنشود.

