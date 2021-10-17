تظاهرة حب لـ 316 شخصية خليجية

وطن النهار

أقيم في العاصمة البحرينية أول من أمس الجمعة حفلاً لتكريم رواد الخليج 2021 - نواخذة تحت شعار اللي ما له أول ما له تالي، والذي نظمته الهيئة الدولية للتسامح، والهيئة العالمية لتبادل المعرفة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الشخصيات التي ساهمت في بناء الخليج وتعبيراً عن الشكر لهم.

وضمت قائمة المكرمين 316 شخصية خليجية ما بين رواد أعمال وناشطين في الأعمال الخيرية وأطباء وفنانين وشخصيات أدبية ورياضيين وصحافيين وشعراء وغيرها من المهن والمجالات.

وأعرب السيد جواد بوخمسين بصفته أحد المكرمين عن اعتزازه وسعادته بالتكريم والتقدير اللذين حظي بهما ضمن رواد الخليج، واصفا ذلك بأنه جاء تقديرا لجميع الرواد واصحاب العطاءات والمبادرات في مختلف المجالات بدول الخليج، الذين استشعروا التقدير تجاه كل ما قدموه لبلدانهم ومجتمعاتهم لسنوات طوال.



وقال بوخمسين: أولا، أسعد بحضوري في هذا الحفل التكريمي لانني رأيت ولمست من يكرم ويقدر الشخصيات واصحاب العطاءات، وثانيا، انا سعيد بان اكون ضمن هذه النخبة من الشخصيات الخليجية المكرّمة.

وفي الواقع، فإن هذا التكريم ليس للمكرمين فحسب، بل هو رسالة لجميع الأجيال في الدول الخليجية في مختلف المجالات وحافز لهم نحو مزيد من العطاء والعمل وتقديم المبادرات المميزة والإبداع لكي يحظوا مستقبلا بمثل هذا التقدير وذلك التكريم اللذين يمثلان حافزا معنويا للجميع، خصوصا اننا في دول الخليج نعيش في بوتقة اجتماعية واحدة منذ سنوات طوال نترابط بالكثير من القواسم المشتركة.

واضاف مثل هذه المبادرات التكريمية تعتبر واحدة من الافكار الاصيلة في التكريم والتقدير الذي جُبلنا عليه منذ أمد التاريخ، ونابعة من العادات العربية، ويحث عليها ديننا الاسلامي في تقديم كل ما هو فيه خير وصلاح للمجتمعات والناس في مختلف المجالات.

والشيء المميز ان هذا الحفل التكريمي جاء شاملا لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والرياضية والاعلامية، بما يؤكد ما يتمتع به رجالات وابناء الخليج من نبض متدفق على مر التاريخ في تقديم العطاءات والمبادرات في مختلف المجالات.



واستطرد قائلا: في هذا الصدد شدني وأعجبني ما سمعته خلال الحفل من كلمات سمو الأمير خالد الفيصل بشأن اهمية العلم والتربية والفكر ودور الرواد في هذه المجالات، خصوصا ان سموه احد ابرز الرواد والمؤسسين للفكر العربي في التعليم والتربية والأدب والتي ذكرها د. الرميثي في كلمته.

وقدم السيد جواد بوخمسين شكره وتقديره الى القائمين على هذا الحفل من حيث حسن التنظيم والإعداد له، وكذلك حسن الضيافة للجميع، وجمع هذا العدد الكبير من رجالات وابناء الخليج في مكان واحد، متمنيًّا استمرار هذا الحفل والتكريم، ليحظى به الجميع ويشكل لهم حافزا للاجيال القادمة لنرى خليجنا مزدهرا بالعطاء والنمو والتطور في مختلف المجالات.

وكرَّم سمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة وممثل الهيئة الدولية للتسامح الرواد الـ316 والذين من بينهم شخصيات كويتية في مختلف المجالات، وهم: الشيخة حصة سعد العبدالله الصباح، ورجل الأعمال البارز جواد بوخمسين، ورجل الأعمال إبراهيم البغلي، ود. أحمد الربعي، ود. أحمد الخطيب، والإعلامي علي الريس، والفنانون من الحالين والمتوفين رحمهم الله عبدالحسين عبدالرضا وخالد النفيسي وعلي المفيدي وسعد الفرج وجاسم النبهان، والشاعر أحمد العدواني والإعلامي أحمد الجار الله والاعلامية أنيسة محمد، والفنانة أماني الحجي، والشاعر أحمد باقر، والرياضيون: النجم السابق جاسم يعقوب والمعلّق الرياضي خالد الحربان، والمخرج السينمائي خالد صديق.

وخلال الحفل، أكد المدير التنفيذي للهيئة الدولية للتسامح رئيس اللجنة المنظمة عبدالحميد الرميثي ان الحفل شمل أكبر مجموعة جرى تكريمها على المستوى الخليجي، وبلغت 316 في مختلف المجالات، وعملنا على حصرها حوالي عامين.



وقال إن من أهداف الحفل تعريف الأبناء والأحفاد بما قدمه الشخصيات ورجالات الخليج، وربط الأجيال الجديدة والقادمة بالموروث الخليجي، خصوصاً أن المجتمع الخليجي متداخل بين أبنائه، وهناك الكثير من الشخصيات ممن خدموا وقدموا خدمات جليلة في مختلف الدول الخليجية، مشيراً الى أن المنظمة ستطلق تطبيق نواخذة وسيكون خاصا بالأبناء للتواصل بين الأجيال.

وكشف الرميثي عن ان المنظمة ستطلق فكرة قيام كل دولة بترشيح المبدعين وأصحاب العطاءات فيها خلال السنوات المقبلة، ومن ثَمَّ سيخضع المرشحون للتقييم من قبل اللجنة المشرفة على التكريم.



البغلي: التكريم تحفيز للأجيال الجديدة



كان رجل الأعمال ابراهيم البغلي ضمن المكرَّمين نظير دوره أحد روّاد العمل الاجتماعي والخيري وصاحب المبادرات التطوعية، وأبرزها تأسيس مبرة ابراهيم البغلي، وكذلك الجمعية الكويتية للمسنّين، حيث أعرب عن سعادته بحضوره وتكريمه في حفل رواد الخليج، الذي حمل الكثير من معاني التكريم والتقدير لكل من أسهم ووضع بصمته في خدمة الناس ومجتمعه ووطنه في مختلف المجالات.

وقال: أعتقد أن الحفل كان شاملا، وحقق أهدافه في تأصيل مبادرة التكريم والتقدير والتحفيز للجميع، سواء للمكرّمين أو بقية الأجيال الجديدة من الأبناء والشباب، ليواصلوا عطاءهم ومساهماتهم في العمل بروح وهمة، بالإضافة الى ان الحفل كان فرصة للتعارف والتقاء الكثير من الأخوة المكرّمين من دول الخليج وفي مختلف المجالات، ونتمنى أن يكون هناك تواصل بيننا لما فيه الخير، خصوصا أننا نشكّل شعبا واحدا، يجمعنا خليج الخير وأهداف مشتركة.

وقدّم البغلي الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا الحفل، متمنيا استمراره، لتعزيز الأهداف الخيرة التي ينشدها الجميع نحو مزيد من العطاء والإبداع.



الحواج: دول الخليج تزخر بالكفاءات والمتميزين



كانت الجامعة الاهلية بمملكة البحرين احدى الجهات الراعية الرئيسة في تنظيم حفل رواد الخليج وذلك برئاسة د. عبدالله الحواج الذي اكد اهمية اقامة مثل هذه المبادرات التكريمية والتجمعات الخليجية التي من شأنها تجسيد معانٍ كبيرة ابرزها تأكيد اللحمة والوحدة الوطنية ككتلة متجانسة ومترابطة في جميع المجالات.

وقال: اننا سعداء باقامة هذا الحفل والتجمع الخليجي في مملكة البحرين وان نكون مساهمين في تنظيم الحدث الذي يؤكد ان الخليج بخير وقادر على تجاوز مختلف التحديات والصعوبات واننا قادرون على الالتقاء والتجمع في مختلف المناسبات الخيرة ونعمل بروح ونحو هدف واحد ومشترك، ومنها هذا الحفل الذي يعتبر مناسبة سعيدة جمعتنا بالاخوة من نخبة ورواد الخليج في مختلف المجالات والاجيال لتؤكد ان خليجنا يزخر بالعطاء والتميز.

وعبر الحواج عن سعادته بالتقاء وحضور الشخصيات الخليجية البارزة في هذا الحفل ومن بينها السيد جواد بوخمسين وابراهيم البغلي ومحمد نقي وهو ما اعطى الحفل رونقاً وزخماً لما يمثلونه من بصمات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والاعلامية، بجانب العديد من الشخصيات الخليجية في المجالات المختلفة.

