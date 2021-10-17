«وحدة التأمين» تمنح موظفيها صفة الضبطية القضائية

الأولى

في سابقة لتفعيل القوانين والحد من التلاعب بالأسعار، لما يشكل من خطر على انهيار القطاع في تفاقم اموال الاستردادات بين الشركات، أصدرت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين قرارات منح بموجبها صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الوحدة. (طالع ص 07)



وقال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، ان القرارات أسندت لحاملي الضبطية القضائية ضبط وإثبات المخالفات على شركات التأمين ووسطاء التأمين التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بناء على المادة 45 من اللائحة التنفيذية.

واوضح رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي انه في ظل الجهود الدائمة التي تقوم بها وحدة تنظيم التأمين وأدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها، وحرصها المطلق على التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات القانونية، والتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة بقانون انشاء وحدة تنظيم التأمين تم اصدار منح صفة الضبطية القضائية لعدد من الموظفين العاملين في وحدة تنظيم التأمين.

وشدد العتيبي على أن الوحدة تعمل على تنظيم أنشطة سوق التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وتوفير حماية للمتعاملين في أنشطة التأمين، لافتا الى ان القرار بمنح الضبطية القضائية لموظفي الوحدة سيحقق ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاط التأمين من قبل شركات التأمين ووسطاء التأمين.