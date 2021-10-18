مال وأعمال

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس، عن إطلاق مشروع «ذا ريج» في قطاع السياحة والذي سيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

وذكرت وكالة (واس) ان المشروع يقع في منطقة الخليج العربي ويمتد على مساحة تزيد على 150 ألف متر مربع حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية. وبينت ان المشروع يعد أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه التي تعد أحد القطاعات الرئيسة التي يركز عليها الصندوق وسيكون لها أثر إيجابي في الاقتصاد المحلي ويهدف الى المحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية تعزيزا لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.

