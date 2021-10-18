مال وأعمال

استعرض تقرير شركة بيتك كابيتال عن سوق الصكوك، آخر مستجدات أسواق رأس المال الإسلامية وأداء المؤشرات خلال الربع الثالث من 2021 بالإضافة الى اداء مؤشر بيتك كابيتال للصكوك خلال الفترة المذكورة، حيث حافظ مؤشر بيتك كابيتال للصكوك على مستويات اداء ايجابية منذ بداية العام وخلال الربع الثالث، وقد ارتفع مؤشر العائد الإجمالي للصكوك خلال الربع الثالث بمعدل 2.14% منذ بداية العام ليصل إلى 121.24 نقطة.

أسواق الصكوك العالمية

أسفر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الأميركي الذي اختتم أخيرا في 22 سبتمبر 2021، عن وضع الإطار الزمني لبدء الانكماش التدريجي لعملية ضخ السيولة في الاسواق. وصرّح بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي بأنه سيقلص برنامجه لشراء السندات الحكومية بدءًا من نوفمبر، وأشار إلى احتمال رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من عام 2022. ونتيجة لذلك، ساد انطباع سلبي في الاسواق، حيث اعتبر معظم المتعاملين أن تلك الإجراءات متشددة من قبل الاحتياطي الفدرالي، ما جعل الاسواق تعيش حالة من التقلب وظلت تحت الضغوط منذ ذلك الوقت.

وفيما يتعلق بإصدارات الصكوك فى الاسواق الاولية، وبعد التذبذب الذي شهدته الاسواق في الربع الثاني، اتسم الربع الثالث من العام الحالي بالطابع البطيء للإصدارات، حيث بلغ حجم اصدارات الصكوك خلال الربع الثالث 2.8 مليار دولار، بإجمالي اصدارات منذ بداية العام بقيمة 29.13 مليار دولار.

ومن أبرز واهم هذه الإصدارات والتي شهدها الربع الثالث، الإصدار التاريخي لـ«بيتك تركيا» والذي يعتبر الاصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة جرى اصداره من قبل مؤسسة مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال.

وقد أدارت «بيتك كابيتال» هذا الإصدار بأدوار متعددة من بينها المنسق العالمي ومستشار الهيكلة المشترك بالإضافة الى أحد مديري الاكتتاب الرئيسين للإصدار. وقوبل الإصدار البالغ قيمته 350 مليون دولار أميركي، بطلب كبير من الكثير من المستثمرين، وتجاوزت الطلبات 12 ضعف المبلغ المصدر، وهو رقم قياسي لـ«بيتك تركيا» وواحد من كبرى عمليات الاكتتاب على الإطلاق لإصدارات الصكوك، هذا وجرى تسعير الإصدار بعائد سنوي 6.125%.

وتشمل الإصدارات الأخرى إصداراً سيادياً لحكومة امارة الشارقة بقيمة 750 مليون دولار أميركي، وقد سُعّرت الصكوك بعائد 3.20% وتجاوز الاكتتاب بما يقارب 4 أضعاف قيمة الإصدار. وتلاه بنك دخان القطري بإصداره الأول صكوكاً ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار، وقوبلت هذه الصكوك بطلب قوي، وقد تجاوز الاكتتاب نحو 5 أضعاف مبلغ الإصدار. وشاركت «بيتك كابيتال» كمدير رئيسي مشارك ومدير الاكتتاب في هذا الإصدار.

وأصدر البنك الأهلي المتحد - البحرين صكوك الأولوية لمدة 5 سنوات بقيمة 600 مليون دولار بسعر 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل بعائد 2.615%. وبلغت ذروة الاكتتاب أكثر من 1.5 مليار دولار، وكان لـ«بيتك كابيتال» أيضاً دور رئيسي كمدير رئيسي مشارك ومدير الاكتتاب.