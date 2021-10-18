مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 د.ك. وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: شيماء ابراهيم محمد، حمد غازي المطر، عبير شناوه طاهر، شيخ بيجم سيد إبراهيم، ونادين حسن الصادق.

بالإضافة الى السحب اليومي، فان بنك برقان يوفر سحباً ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار كويتي. وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، وكما أن كل 10 د.ك تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي فما فوق، فسيكون صاحب الحساب مؤهلاً للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

