مال وأعمال

مع عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه كامل تقريبا وزيادة حركة الطيران بمطار الكويت الدولي بدأت عجلت الانتاج بالشركة الكويتية لخدمات الطيران في تزايد مستمر لتوفير الوجبات التموينية لشركات الطيران في مطار الكويت الدولي، حيث صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة عبدالرحمن الكندري بأن الشركة الكويتية لخدمات الطيران تعمل بشكل كامل على تجهيز الخدمات التموينية لشركات الطيران من دون اي مشاكل واننا نمتلك امكانيات وطاقات ضخمة قادرة على تنفيذ جميع إحتياجات شركات الطيران ، حيث أن القدرة الانتاجية لـ «كاسكو» تصل إلى إنتاج 30 الف وجبة في اليوم الواحد. هذا، بالإضافة إلى تنفيذ طلبات العقود والمناقصات مع الكثير من الجهات الحكومية والخاصة. كما أضاف أن عدد الرحلات التي جرى تزويدها هذا العام بالوجبات بلغ 4750 رحلة بواقع 600 ألف وجبة طيران وذلك في ظل جائحة «كورونا»، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج الى أكثر من 850 ألف وجبة حتى نهاية العام الحالي 2021. كما أن من المتوقع أن يزيد حجم الإنتاج بشكل أكبر خلال العام المقبل بالنظر إلى الزيادة المطردة في عدد الرحلات. وأوضح الكندري أن الشركة حريصة على تطوير الموارد البشرية لديها من خلال تدريب وتطوير العاملين بالشركة، فمن خلال الطاقات البشرية نستطيع تحقيق أهدافنا وطموحاتنا وإعطاء فرصة للكوادر الكويتية للانطلاق في مجالات متعددة، كما في الفترات الماضية كان هناك تحد لتجهيز الكفاءات الكويتية ولهذا حرصنا على إشراك الموظفين الكويتيين في مبادرة «مكنهم» مع شركة المجموعة الدولية البريطانية لإدارة المشاريع والخدمات التعليمية والتي تهدف إلى رفع كفاءة الموظف وتطوير مهاراته بمختلف المجالات. أما بخصوص التطوير المالي للشركة فقد أفاد الكندري بان الشركة الكويتية لخدمات الطيران تسير وفق خطة مدروسة للسوق المحلي واحتياجاته وان كاسكو تسعى لتلبية كل متطلبات السوق المحلي، حيث افتتح محل صباح السالم خلال الفترة الماضية والذي حقق نجاحاً كبيراً وأرباحاً ممتازة في ظل ظروف جائحة «كورونا» والحظر الجزئي في ذلك الوقت. واليوم نسعى الى تطوير العمل بشكل أكبر من خلال حضورنا في الجمعيات التعاونية والاندية الصحية وتقديم الوجبات الصحية التي تتناسب مع احتياجات الشخص الرياضي بالاضافة إلى تقديمنا الكثير من اشتراكات الوجبات الصحية للرياضيين ولإنقاص الوزن، والوجبات المدرسية للأطفال، وكذلك الوجبات الصحية المتخصصة للمرضى في المستشفيات المتعاقد معها، بالإضافة الى المشاريع الأخرى بالعقود والمناقصات.

