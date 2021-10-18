مال وأعمال

أعلنت مجموعة زين إطلاق كيان تكنولوجي جديد «زين تك» (ZainTech)، لتؤسس واحدا من أكبر المتاجر الإقليمية الشاملة التي توفر منصات الحلول والخدمات الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات في أسواق الشرق الأوسط.

وكشفت المجموعة في بيان صحافي أن الكيان الإقليمي الجديد سيوفر الحلول الرقمية للشركات المتعددة الجنسيات والحكومات عبر نقطة اتصال واحدة شاملة للمبيعات وخدمة العملاء، إذ ستوفر منصات «زين تك» حاضنة متطورة لمجموعة واسعة من خيارات الحلول المدارة للخدمات السحابية، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، والابتكارات في الأعمال الناشئة.

وأوضحت زين أن الكيان الجديد سيضم أعمال شركة «NXN» ذراعها التشغيلي في مشاريع المدن الذكية، وأعمال شركتها «زين داتا بارك» (Zain Data Park) المركز الإقليمي للاستضافة السحابية والأمن السيبراني، وهو المسار الذي يستهدف منه الكيان الجديد «زين تك» أن يحقق النمو المتوقع في مجالات الاستضافات السحابية والخدمات المدارة لمساعدة الشركات والكيانات الحكومية في خطط التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن حفل إطلاق (ZainTech) جاء على هامش فعاليات مؤتمر جيتكس أكبر معرض إقليمي لتكنولوجيا المعلومات، الذي تستضيف فعالياته دبي، إذ شارك في هذه الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجالات قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الأسواق الإقليمية والدولية، بحضور الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في شركة زين السعودية سعد السدحان، والرئيس التنفيذي لشركة (ZainTech) أندرو حنا.

وتطمح مجموعة زين أن يساعدها الكيان التكنولوجي الجديد في دمج أعمال شركة NXN و«زين داتا بارك» (ZDP) لخدمة توجهاتها الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية الرقمية، إذ ستدفع هذه الخطوة بخطط أعمالها لتجاوز خدمات الاتصالات، وتحقيق رؤيتها بأن تصبح المزود الرائد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنماط الحياة الرقمية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي «إطلاق (زين تك) يمثل لنا خطوة رئيسية في استراتيجية أعمالناSight 4، وتطورا نوعيا لمحفظة خدمات زين الإقليمية في القطاع الرقمي، إذ سيركز الكيان التكنولوجي الجديد الأول من نوعه بين مشغلي الاتصالات في أسواق المنطقة، على توفير حلول التحول الرقمي».

وأضاف الخرافي قائلا «(زين تك) ستعزز من قدراتنا التنافسية في المجالات التكنولوجية، وستعزز من تآزر استثماراتنا وقدراتنا الرقمية، التي تمتلك بصمة جغرافية إقليمية واسعة، كما من المنتظر أن تساعدنا هذه الخطوة في تعظيم القيمة من الشراكات الاستراتيجية التي تبنيها المجموعة مع البائعين العالميين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».وأوضح الخرافي قائلا «يسُرنا أن نعلن عن تعيين أندرو حنا في منصب الرئيس التنفيذي للكيان الجديد (زين تك)، إذ سيعمل حنا عن كثب مع مجموعة زين وشركاتها التابعة لتوحيد الجهود المشتركة في مشاريع الأعمال، بالشكل الذي يساعد الكيان الجديد في الاستحواذ على فرص استثمارية تخدم خطط نمو عملياتنا في أسواق المنطقة».

الجدير بالذكر أن أندرو حنا المنضم حديثا لـ «زين تك» يتمتع بخبرات واسعة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تمتد إلى أكثر 25 عاما، واكتسب حنا هذه الخبرات من خلال مسيرته المهنية الغنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويستعد الكيان الجديد لمجموعة زين لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات الأعمال مثل: حلول السحابة، الأمن السيبراني، الخدمات المدارة والأعمال المهنية المرتبطة بها، كما سيوفر حلولاً رقمية قياسية مخصصة لتلبية الاحتياجات لمختلف القطاعات التي تستفيد من أحدث الابتكارات الرقمية في مجالات: إنترنت الأشياء، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين تك أندرو حنا «اتطلع إلى العمل مع قادة يتمتعون برؤية ثاقبة في أعمال الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات وإدارة المدن، والكيانات الحكومية لتبسيط وتسريع التحول الرقمي والجيل القادم من الابتكارات التكنولوجية».

وأضاف قائلا «تهدف شركة زين (زين تك) إلى تمكين العملاء من تبني التقنيات الحديثة التي تتناسب مع وتيرة الحياة، وتجاوز التطلعات والرغبات لمواكبة تطورات بيئة الأعمال استعدادا للمستقبل».

NXN

سيضم الكيان التكنولوجي الجديد «زين تك» شركة NXN التي تأسست في العام 2007، ويعود تاريخ استحواذ مجموعة زين على هذه الشركة قبل 5 سنوات، حيث هدفت المجموعة من هذه الخطوة مساعدتها في التحول إلى مزود رقمي شامل، وتستفيد شركةNXN من خبرات وكفاءات فرق الاستشارات في مجالات البيانات والحلول التقنية، إذ توفر منصة خدمات رقمية متطورة للعملاء من الشركات والحكومات، ومجموعة واسعة من الابتكارات التكنولوجية التي تحتاجها مشاريع بناء المدن الذكية.

«زين داتا بارك»

يعود تاريخ تأسيس «زين داتا بارك» ZDP إلى العام الأخير، ومن المتوقع أن يساعد دمج أعمال هذه الشركة في خطط نمو الكيان التكنولوجي الجديد «زين تك»، فخلال هذه الفترة القصيرة من تأسيسها، استطاعت أن توفر لقاعدة عملائها من الكياناتات الحكومية والشركات سلسلة خدمات مبتكرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التي ركزت على خدمات الاستضافة السحابية، الخدمات المدارة، بما في ذلك التطبيقات، الأمن السيبراني، والشبكات.

قطاع المشاريع والأعمال

ستمنح الخطط الاستراتيجية لشركة «زين تك» اهتماما كبيرا لقطاع المشاريع والأعمال B2B الذي ينتظر نموا كبيرا في أسواق مجموعة زين، إذ تتطلع الشركة إلى تطوير بيئة مشاريع الأعمال، وتقديم خدمات تكنولوجية متقدمة لتعزيز المواقع التنافسية للمجموعة في الشرق الأوسط.

