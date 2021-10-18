مال وأعمال

شهدت أسعار النفط الخام زخماً تصاعدياً خلال أكتوبر 2021 متجاوزة حاجز 80 دولاراً أميركياً للبرميل للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

ووفقاً لتقرير «كامكو»، فقد كان هذا الارتفاع مدعوماً بتزايد الطلب في ظل سير الاقتصاد نحو التعافي على قدم وساق. بالإضافة إلى ذلك، ادى الارتفاع القياسي لأسعار الغاز في مناطق عدة على مستوى العالم ونقص امدادات الفحم إلى قيام شركات توليد الكهرباء بالتحول إلى الوقود القائم على النفط الخام لتوليد الطاقة الكهربائية ما ساهم في تعزيز الطلب على النفط. ويشهد عدد من البدائل مثل الديزل وزيت الوقود طلباً متزايداً، خاصة في السوق الآسيوي.

بيد أن نقص الوقود الذي تواجهه أوروبا حالياً يزداد سوءاً بسبب ارتفاع الطلب على الديزل في أماكن أخرى من العالم. ونتيجة لذلك، صرحت وكالة الطاقة الدولية بأن انعكاس أزمة الغاز الطبيعي على سوق النفط قد يسهم في تعزيز الطلب على النفط بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الستة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اقتراب فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية الشهر المقبل ساهم في تأجيج الوضع، هذا إلى جانب إمكانية انخفاض درجات الحرارة عن المستويات المعتادة ما أدى إلى زيادة تخزين الغاز وزيت التدفئة.

من جهة أخرى، ظل العرض تحت السيطرة حيث أبلغت «الأوبك» عن زيادة هامشية فقط في الإنتاج بينما تحلى المنتجون الأميركيون أيضاً بضبط النفس بتسجيل نمو متواضع فقط في الإنتاج. كما يكشف تحليلنا أن الطلب على النفط لم يبلغ ذروته بالكامل بعد، وذلك نظراً الى أن بعض قطاعات الاستهلاك، على سبيل المثال الوقود الصناعي ووقود الطائرات، لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19». وعكس أحدث التقارير الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الاميركية بعنوان توقعات الطاقة القصير الأجل التوجهات نفسها، إذ كشف التقرير عن بلوغ الطلب على الوقود في الولايات المتحدة 19.96 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2021، أي أقل من مستوى ما قبل الجائحة البالغ 20.25 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2019. وبلغ الطلب على وقود الطائرات ما نسبته 88 في المئة من مستويات سبتمبر 2019.

وكشف أحدث البيانات الخاصة بالسفر الجوي أن الحركة الجوية في أوروبا لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة وبلغت حالياً نسبة 72 في المئة من تلك المستويات، في حين إن السفر الجوي في الولايات المتحدة عاد إلى مستوياته الاعتيادية تقريباً، إذ كشفت البيانات ان معدلات السفر وصلت إلى نسبة 90 في المئة من مستوى ما قبل الجائحة. وسجل متوسط الحركة الجوية العالمية ما نسبته 80 في المئة من مستويات عام 2019. من جهة أخرى، عادت حركة المرور على الطرق إلى طبيعتها تقريباً على مستوى العالم، حيث تجاوزت نسبة 90 في المئة في معظم الأسواق.

إلا ان «الأوبك» أعربت عن تفاؤلها الحذر بشأن نمو الطلب على النفط في المدى القريب. وفي أحدث التقارير الشهرية الصادرة عن المجموعة ذكرت أنه على الرغم من أن التحول من الغاز إلى النفط سيعني زيادة الطلب على النفط، إلا أن ذلك قد يؤثر في الطلب بمجالات أخرى، مثل التكرير. وفي حين قامت «الأوبك» بخفض توقعات نمو الطلب من 5.96 ملايين برميل يومياً إلى 5.8 ملايين برميل يومياً، فإنها نصحت المنتجين بمراقبة أساسيات النفط عن كثب. ووفقاً للتقرير، كان الطلب على النفط أقل من المتوقع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بما يكفي لتعويض المراجعة الصعودية للطلب في الربع الرابع من عام 2021.

وعلى صعيد العرض، واصلت منظمة الأوبك وحلفاؤها سياستها المتمثلة في زيادة الإنتاج تدريجياً بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر 2021. وارتفع إنتاج الأوبك بمقدار 486 ألف برميل يومياً في سبتمبر 2021، وفقاً لتقرير «الأوبك» الشهري. وفي الوقت ذاته، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة هامشياً بمقدار 0.2 مليون برميل يومياً ليصل إلى 11.3 مليون برميل يومياً.

الطلب على النفط

خفضت «الأوبك» تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2021 بمقدار 140 ألف برميل يومياً إلى 5.8 ملايين برميل يومياً.ومن المتوقع أن يكون الطلب خلال الربع الأخير من العام مدعوما بالزيادة الموسمية التي يشهدها الطلب على البتروكيماويات ووقود التدفئة بالإضافة إلى إمكانية التحول من الغاز الطبيعي إلى المنتجات البترولية، نظراً الى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في بعض الأسواق.

