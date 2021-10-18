مال وأعمال

بدأ تأثير أزمة الطاقة العالمية في التسرب إلى سوق النفط، حيث صعد خام برنت إلى مستوى مرتفع بلغ نحو 85.10 دولاراً للبرميل، وهو سعر كان يبدو غير وارد قبل 18 شهراً فقط، عندما أوقف وباء كوفيد التنقل العالمي، وأدى إلى تحطم الطلب.

بعد أن كان التعافي الأساسي في استهلاك النفط مدعوماً باستخدام السيارات على الطرق، ونشاط الشحن، والانتعاش الذي طرأ أخيراً على السفر الجوي، أصبح الآن مدفوعاً بأزمة الطاقة.

وفي ظل تداول الغاز الطبيعي بما يقرب من 200 دولار أميركي للبرميل الواحد في أوروبا، هناك إجماع بين المحللين على أن الطلب العالمي على النفط سيتعزز بمقدار 0.5% أخرى، حيث تسارع الشركات لتأمين أي وقود يمكن استخدامه بديلاً، بدءاً من الديزل إلى زيت الوقود وحتى النفط الخام.

ولا مكان تظهر فيه قوة النفط أكثر من منحنى العقود المستقبلية، الذي يستخدمه المتداولون للمراهنة على مدى صلابة السوق. ويجري تداول أسعار العقود القريبة بأكبر زيادة سعرية لها، مقارنة بتلك التي لا تزال على مسافة سنوات، مع مراقبة الفروق السعرية بين أقرب عقدين مستقبليين لخام برنت تسليم ديسمبر عن كثب.

