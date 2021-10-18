مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية («جي إف إتش» أو «المجموعة») الاختتام الناجح لاجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمجموعة اللذين تم عُقدا من خلال المشاركة الحية الافتراضية بنصاب بلغت نسبته 40.37% من المساهمين إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة، وموظفي المجموعة.

وعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية برئاسة هشام الريس، رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث شهد الاجتماع موافقة المساهمين على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد بتاريخ 6 أبريل 2021، بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمتعلقة بأسهم المجموعة وإدراجها، واستثماراتها وأمور أخرى تتعلق بالحوكمة.

كما أقرت الجمعية استمرار إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت وإعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما يصل إلى 10% كحد أقصى من إجمالي عدد الأسهم الصادرة، وذلك بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي، لأغراض عدة من بينها الاستحواذ على أسهم المصرف الخليجي التجاري (ش.م.ب.) بموجب عرض استحواذ، التوسع الاستراتيجي في المؤسسات المالية والاستثمارية. كما شهد الاجتماع تفويض المساهمين لمجلس الإدارة أو من يفوضهم لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ الأنشطة أعلاه.

