مال وأعمال

في إطار الحرص على رفع قدرات وكفاءات جميع المهندسين واكتساب المهارات والخبرات اللازمة، قامت شركة زاك سلوشنز لأنظمة الكمبيوتر Zak Solutions الشركة الوطنية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والمتخصصة في تقديم الحلول الرقمية بالتعاون مع شركة Paloalto العالمية المتخصصة بتقديم الحلول الأمنية بعقد ورشة عمل لفريق الاتصالات والشبكات في شركة نفط الكويت بعنوان الحلول الحديثة لحماية الشبكات باستخدام تقنية التعلم الألي Machine Learning والذكاء الاصطناعي Artificial intelligence، وذلك أمس في فندق الجميرا.

وقد افتتح الورشة مدير عام شركة زاك سلوشنز المهندس خالد سلطان بالترحيب بالحضور وشكر شركة نفط الكويت على الحضور، مذكرا بالشراكة القائمة بين الطرفين منذ ما يزيد على عقدين من الزمان وكذلك بالتأكيد على الشركة الاستراتيجية بين شركة زاك وشركة Paloalto بالو ألتو منذ عقد من الزمان.

وتناول المهندس السلطان أهمية عقد مثل هذه الفعاليات وورش العمل للمهندسين وجميع العاملين بالشركة لما لها من تأثير إيجابي في صقل المعارف بكل ما هو جديد لاسيما في عالمنا المتغير واكتساب المهارات التي تسهم في رفع كفاءة العمل بما يضمن تحقيق الاهداف المنشودة.

وتلت ذلك محاضرتان: الأولى عن أجهزة حماية الشبكات الحديثة والثانية عن المفهوم الجديد لأمن الشبكات باستخدام تقنية Levo Trust.

وتهدف الإدارة بالشركة من خلال تلك الفاعليات إلى تزويد السوق الكويتي وعملائها المميزين باستقدام أحدث التقنيات العالمية وكذلك تدريب وإكساب مهندسيها والفنيين المتخصصين لديها على مهارات فنية لتلك التقنيات لمواكبة التطور السريع في مثل تلك المجالات.

