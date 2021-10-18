مال وأعمال

أعلن رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للرماية «رماية» صالح عادل الصالح، ان الجمعية العمومية التي دعت اليها وزارة التجارة والصناعة امس سجلت حضورا للمساهمين بلغ 48.8% وبالتالي تم تأجيل الجمعية للموعد الجديد في تاريخ 24 اكتوبر الحالي.

وقال الصالح في بيان صحافي امس، ان وزارة التجارة والصناعة فتحت باب تسجيل النصاب للمساهمين منذ التاسعة والنصف وحتى انتهاء المهلة ولم يسجل سوى 48.8% من المساهمين الحريصين على مصالح الشركة.

وأكد الصالح ان الجمعية العمومية ابوابها مفتوحة لجميع المساهمين وهذه الجمعية تحت ادارة وزارة التجارة.

وشدد على ان النسبة التي حضرت امس تمثل اغلبية حريصة على مصلحة الشركة والمساهمين ويجب ان يحذوا حذوهم كل مساهم حريص على الشركة واعادتها للتداول.

وتابع ان الجمعية العمومية ستكون متاحة للجميع في 24 اكتوبر في وزارة التجارة والصناعة التي ابلت امس بلاءً حسنا على مستوى التنظيم والتجهيز الدقيق الذي يضمن الحياد وخروج الجمعية بشكل مهني وقانوني.

وأعرب الصالح عن تقديره لدور الشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بجهد كبير في تدقيق جميع التوكيلات للتأكد من صحة النصاب.

وكشف الصالح عن التطور الكبير في اداء «رماية» والتي شهدت قفزة نوعية على جميع المستويات ما عزز من مركزها المالي ودفعها الى تحقيق العديد من المكاسب التي انعكست على اداء الشركة، مشيراً الى ان ارتفاع سعر السهم خلال العام الحالي بنحو 254% ما يؤكد ثقة المساهمين والمستثمرين في الشركة وقدرة الادارة التنفيذية على انجاز عملية اعادة الهيكلة بنجاح.

وقال الصالح ان عملية التطوير التي تشهدها «رماية» في ظل الادارة الجديدة انعكست آثارها الايجابية على اداء الشركة وربحيتها وقدرتها على الاستمرار وتحقيق عوائد افضل لمساهميها حيث تم ابرام العديد من الاتفاقيات التي عززت من اصول الشركة وساهمت في تخفيض نسبة المديونيات بشكل كبير.

وتابع: ساهمت القرارات الحصيفة للشركة في حل العديد من المشاكل العالقة والتي لم تستطع الادارات السابقة حلها، حيث كان ابرزها هيكلة اصول الشركة والتفاوض لجدولة المديونيات حيث تم التوصل الى تسويات مالية بما يعود بالنفع على المساهمين ويقلص من الخسائر المتراكمة مستقبلاً.

وأشار الى تعاقد الشركة مع احد المكاتب الهندسية للعمل على فصل ارض جزيرة الريم الواقعة في امارة ابوظبي الى ثلاث قطع ومن ثم البدء في وضع خطط واستراتيجيات التطوير وذلك بعد ان نجاحنا في استملاك الأرض عبر اجراء تسوية مع المطور الرئيسي والتي تم بموجبها الغاء ديون بقيمة 32 مليون دينار كويتي ومن ثم سيتم العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين قطعة الأرض وتوثيق عقد الملكية باسم الشركة ما يجعل «رماية» الشركات الأولى التي تحصل على صك الملكية هناك.

وأوضح الصالح ان «رماية» حالياً تمتلك محفظة مالية متنوعة ضمت العديد من الاستثمارات المالية المتميزة ابرزها حصة تبلغ نسبتها 29% في شركة البريق القابضة والتي تعد من الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار العقاري، حيث قامت مؤخراً بشراء عقارات استثمارية مدرة للدخل بقيمة 10 ملايين دينار وسيكون عائد الاستثمار المتوقع بين 11 - 15% سنوياً ما سينعكس ايجاباً على الوضع المالي للشركة، هذا بالاضافة الى حصة مؤثرة اخرى في شركة جياد القابضة بنسبة 22.5% والتي لديها العديد من الاستثمارات المالية، اضافة الى عدة استثمارات مالية اخرى تعمل الشركة على تطويرها واعادة النظر فيها، هذا ومن المنتظر الدخول في استثمارات جديدة بعد اخذ الموافقة من قبل مجلس الادارة.

