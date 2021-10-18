مال وأعمال

قالت هيئة الطيران المدني في السعودية انها اصدرت تعليماتها لشركات الطيران بشأن تشغيل كامل للطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداء من الأحد. يأتي هذا القرار مع بدء تخفيف الاجراءات الاحترازية المتعلقة بـ«كورونا» في السعودية أمس الأحد نظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا. وتتضمن اجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة. ويتم تخفيف الاجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي:

1 - السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع الزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كل اروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق «اعتمرنا» او «توكلنا».

2 - الغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

3 - السماح باقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع اهمية التأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية.

