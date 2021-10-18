مال وأعمال

عندما غزت الولايات المتحدة افغانستان عام 2001، كان الاقتصاد العالمي مختلفاً كثيراً؛ اذ لم تكن شركة تسلا قائمة، ولم يكن جهاز «آيفون» موجوداً، وكان افضل ما يعرف عن الذكاء الاصطناعي هو فيلم ستيفن سبيلبيرغ.

الآن بات هؤلاء الثلاثة في الطليعة الاقتصاد الحديث المدفوع بالتطورات التي حدثت في مجال الرقائق عالية التقنية، والبطاريات ذات السعة الكبيرة المصنوعة من مجموعة من المعادن، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة.

تضم افغانستان خامات تقدر قيمتها بتريليون دولار او اكثر، من بينها ما قد يكون اكبر احتياطيات «ليثيوم» في العالم؛ اذا استطاع احد اخراجها من الأرض.

حالت اربعة عقود من الحرب، أولاً مع الاتحاد السوفيتي، ثم بين القبائل المتحاربة، ثم مع الولايات المتحدة من دون حدوث ذلك. وليس من المتوقع ان يتغير هذا في اي وقت قريب، اذ تظهر «طالبان» بالفعل اشارات الى انها تريد اعادة فرض نظام ديني يعيد عقارب الساعة الى الوراء، فيما يتعلق بحقوق المرأة والحريات الأساسية الأخرى، بدلاً من قيادة افغانستان الى مستقبل مزدهر.

نظرة متفائلة

ولكن هناك ايضاً نظرة متفائلة، تقودها بكين الآن، التي تبدو على النحو التالي: ستشكل «طالبان» حكومة «شاملة» مع امراء الحرب من الجماعات العرقية المتنافسة، وستسمح بحدٍّ ادنى من حقوق الانسان الأساسية للنساء والأقليات، وتحارب العناصر الارهابية الذين يريدون ضرب الولايات المتحدة، او الصين، أو الهند، او اي دولة اخرى.

وكتب تشو بو، الذي كان قائداً مهماً في جيش التحرير الشعبي من 2003 الى 2020، في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز خلال نهاية الأسبوع: «مع الانسحاب الأميركي، يمكن لبكين ان تقدم اكثر ما تحتاجه كابول: الحياد السياسي، والاستثمار الاقتصادي. وتمتلك افغانستان بدورها اكثر ما يهم الصين، كالفرص في البنية التحتية، وبناء الصناعة، وهي المجالات التي يمكن القول ان قدرات الصين فيها لامثيل لها، الى جانب الوصول الى تريليون دولار من الخامات المعدنية غير المستغلة».

