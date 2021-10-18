مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه ارباحاً تشغيلية حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 76 مليون دينار مع استمرار البنك في تجنيب مخصصات بقيمة 44 مليون دينار محققاً اربحاً صافية بلغت 31.9 مليون دينار بزيادة 37%عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 9.29 فلوس.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد «بحمد الله استطعنا الاستمرار في تحقيق مستويات جيدة من الأرباح التشغيلية والصافية، ما يجعلنا متفائلين بانهاء العام الحالي بنتائج ايجابية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مررنا بها ومواصلتنا تقديم اعلى مستويات الخدمة للعملاء مع تحقيق اعلى مستويات المرونة في تطــــويع خدماتنا ومنتجاتنا عبر مختلف الوســـائل الرقمية».

وأشار الماجد الذي يرأس مجلس ادارة بنك لندن والشرق الأوسط الى ان اعلان الأرباح يأتي متزامنا مع انطلاق عمليات التسويق لبنك Nomo Bank خلال الربع الثالث كأول بنك رقمي اسلامي عالمي من لندن من خلال بنك لندن والشرق الأوسط الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له كجزء من مجموعة بنك بوبيان والذي يعمل وفق قوانين سلطات الرقابة المالية البريطانية.

وأضاف «يمثل البنك الجديد تطبيقا عمليا لاستراتيجية بوبيان في التوسع خارجياً بعد تأكيد مكانتنا محلياً وامتدادا لخطط بوبيان للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية».

وأعرب الماجد عن سعادته بعودة القطاعات الاقتصادية في الكويت للعمل بصورة طبيعية بعد الجهود التي بذلتها الدولة بمختلف مؤسساتها من اجل تطعيم الاغلبية العظمى من سكان الكويت مواطنين ومقيمين حتى فُتح جميع القطاعات، ثم العودة للحياة الطبيعية.

واستعرض الماجد ابرز الأرقام التي حققها البنك حتى نهاية الربع الثالث حيث بلغ اجمالي ودائع العملاء 5.4 مليارات دينار بنسبة نمو 8% في حين بلغت محفظة التمويل 5.3 مليارات دينار بنسبة نمو 13% وبلغت الايرادات التشغيلية 141 مليون دينار بنمو 14%.

أمــا على مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة الى حوالي 11%.

وأشار الماجد «بطبيعة الحال كان من الضروري تجنيب مخصصات تحوطية اضافية لدعم المركز المالي للبنك وزيادة القدرة على مواجهة التداعيات المستقبلية لأزمة كورونا الحالية وهو امر طبيعي نتيجة الأزمة التي تعتبر الأولى من نوعها ونمر بها في العصر الحديث».

إنجازات ونجاحات

من ناحية اخرى، استعرض الماجد ابرز الانجازات التي تحققت خلال العام الحالي ابرزها نجاح البنك اقليماً وعالمياً في تغطية الاكتتاب في الصكوك التي طرحها بقيمة 500 مليون دولار بمعدل ربح سنوي 3.95 في المئة.

وتجاوز اجمالي طلبات الاكتتاب مبلغ 1.3 مليار دولار (تمثل اكثر من 2.6 ضعف حجم الصكوك المصدرة)، ما يؤكد السمعة العالمية والاقليمية التي يتمتع بها بنك بوبيان نتيجة ما حققه من انجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على مختلف الاصعدة.

من ناحية اخرى، فقد اكدت الأزمة التي سببها انتشار وباء فيروس كورونا في الكويت مدى القوة التي يتمتع بها بنك بوبيان واستمراره في خدمة العملاء بمستويات الأعوام الماضية نفسها؛ ليحافظ البنك على تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك اسلامي في خدمة العملاء للعام الحادي عشر على التوالي منذ عام 2010.

كما استمر البنك في دعم موارده البشرية من خلال الاعلان عن قبول اول دفعة في اكاديمية بنك بوبيان الرقمية وكذلك عن قبول دفعة جديدة من موظفيه في البرنامج الخاص بالحصول على درجة الماجستير بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والذي اطلقه قبل 10 سنوات دعما لموارده البشرية حيث يعتبر البنك الوحيد الذي يسهم في دعم موظفيه ومساندتهم للحصول على درجة الماجستير من خلال مجموعة من المحفزات المعنوية والمادية.

ومنذ عام 2012 حصل اكثر من 100 موظف وموظفة من موظفي البنك على درجة الماجستير من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST في اطار البرنامج المشترك بين الطرفين والذي تنفذه اكاديمية اتقان التابعة للبنك.

كما وقع البنك اتفاقية تعاون وشراكة حصرية مع كل من كلية العلوم الادارية وكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في اطار مسؤوليته الاجتماعية لتطوير الكوادر الوطنية الشابة ودعمها في مختلف المجالات الحديثة لاسيما التي تتعلق بالتكنولوجيا الرقمية.

فروع جديدة

في اطار خططه لتطوير منظومة فروعه المنتشرة في مختلف انحاء الكويت لخدمة عملائه افتتح البنك مقر فرعه الجديد في منطقة المباركية والذي يهدف الى خدمة عملاء البنك من الأفراد والشركات. افتتح البنك ايضا فرعين رئيسين في منطقة صباح الأحمد كأول بنك يتواجد لخدمة العملاء الى جانب افتتاح فرع آخر في منطقة العقيلة، كما اعاد افتتاح فرع مجمع الوزارات بحلته الجديدة.

دعم اجتماعي كامل

قدم البنك وفي اطار مسؤوليته الاجتماعية الدعم الكامل لحملة «لنكن على دراية» التي اطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لتوعية المواطنين والمقيمين بالكثير من الأمور المصرفية.

تحفيز للتطعيم

خلال الأشهر الماضية اطلق بنك بوبيان اكبر حملة على مستوى الكويت لتشجيع العملاء الذين تلقوا التطعيم ومكافآتهم بجوائز قيّمة عبارة عن رحلات للخارج متضمنة جميع التكاليف والنفقات وجوائز نقدية قيمة لأكثر من 20 فائزاً، حيث تمكن لجميع عملاء البنك المشاركة.