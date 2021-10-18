مال وأعمال

أغلقت البورصة امس على ارتفاع مؤشر السوق العام 27?4 نقطة ليبلغ مستوى 6913?64 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?4 في المئة. وتم تداول كمية اسهم بلغت 488?2 مليون سهم تمت عبر 15568 صفقة نقدية بقيمة 56?9 مليون دينار (نحو 182?08 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 45?9 نقطة ليبلغ مستوى 5818?18 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?8 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 417?6 مليون سهم تمت عبر 12242 صفقة نقدية بقيمة 32?4 مليون دينار (نحو 103?6 ملايين دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 19?9 نقطة ليبلغ مستوى 7481?43 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?17 في المئة من خلال 70?6 مليون سهم تمت عبر 3326 صفقة بقيمة نقدية بلغت 24?4 مليون دينار (نحو 78?08 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 40?2 نقطة ليبلغ مستوى 6023?45 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?67 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 283?4 مليون سهم تمت عبر 6233 صفقة نقدية بقيمة 20?4 مليون دينار (نحو 65?2 مليون دولار).

خليجياً ارتفتعت معظم البورصات مع تخفيف الاجراءات، واستفادت اسهم التجزئة والسياحة من تخفيف الاجراءات الاحترازية في السعودية، لتدعم ارتفاع مؤشر سوق السعودية.

وبدأت المملكة العربية السعودية، تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وتتضمن اجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

