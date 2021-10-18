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على الرغم من تقديم تقنية الجيل الخامس 5G للنطاق العريض للأجهزة المحمولة مؤخراً بشكل نسبي، فان التطبيقات الأولى لتقنية الجيل السادس تم اصدارها بالفعل من قبل دول مثل الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

ووفقاً لبيانات من Open Signal، ما يزال امام جميع هذه البلدان طريق طويل لتقطعه عندما يتعلق الأمر بتغطية الجيل الخامس واسعة النطاق، حيث تنضم كلا من كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة فقط الى اكثر الدول تغطية لشبكات الجيل الخامس والتي تطور في نفس الوقت تقنية الجيل السادس.

وأظهر رسم بياني اعدته شركة «Statista» الألمانية، ان 28.1% فقط من سكان كوريا الجنوبية تصل اليهم تغطية شبكات الجيل الخامس، والتي تحتل بها صدارة الترتيب العالمي للدول بالنسبة لتغطية هذا الجيل من الشبكات.

فيما حصلت الدول العربية على مركزين في الصدارة، حيث جاءت السعودية الثانية عالمياً مع تغطية لـ 26.6% من السكان، تلتها الكويت بنسبة 26.3%، ثم جاءت هونغ كونغ - المدينة الدولة - في المرتبة الرابعة عالمياً مع تغطية ربع السكان فقط بشبكات الجيل الخامس.

فيما هبطت النسبة الى 20.8% بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، كما كانت تايلاند وتايوان بين دول الصدارة في تغطية شبكات الجيل الخامس، فيما لم تكن اوروبا حاضرةً الا بتمثل ضعيف لايطاليا في المرتبة الثامنة عالمياً مع تغطية لنحو 15% من السكان.

من ناحية اخرى، اظهرت جميع البلدان التي تتمتع بأعلى نسبة توافر للجيل الخامس تغطية شبه كاملة مع خدمة شبكة الجيل الرابع في عام 2020.

والى الأن لا يمكن لشبكات الجيل الخامس الانتشار بشكل مستقل، حيث تتطلب اولاً توافر تقنية الجيل الرابع او LTE +، قبل التمكن من اجراء اتصال 5G في الوقت الحالي، على الرغم من ان طرح الاصدار المستقل من الجيل الخامس قد بدأ بالفعل في بلدان محددة.

