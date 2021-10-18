وطن النهار

انطلقت مساء أول من امس حملة تنظيف بر مشرف بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة في الكويت مستهدفة في دورها في المنطقة الدبلوماسية الى زيادة الوعي البيئي ورفع حس الولاء والانتماء إلى الوطن إضافة إلى غرس ثقافة التطوع وتعلم كيفية الحفاظ على بيئة نظيفة من خلال المشاركة التطوعية في تنظيف المناطق الصحراوية والبحرية وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية التي تتمتع بها الكويت.

من جانبه عبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ عن سعادته بوجود هذا الجمع من المتطوعين سواء الكويتيين او غير الكويتيين في الحملة التي تهدف الى تنظيف وتطهير منطقة مشرف، وخاصة المنطقة الدبلوماسية.

وقال إن هذا المجهود والعمل الجماعي المتميز له وقع كبير في نفوسنا جميعا خاصة وانه يأتي ضمن شهر اكتوبر الذي يشمل يوم الامم المتحدة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي الذي يتزامن مع اطلاق حملة سميت بيوم الشباب والتعاطي مع التغيرات المناخية.

وأضاف: تأتي هذه الحملة متناسقة مع المتغيرات المناخية بحيث يتم التعامل مع المخلفات المنتشلة من البر واعادة تدويرها وتطويرها ومحاولة الحد من الاستهلاك في مناطقنا.

واستطرد: منطقة مشرف من المناطق المميزة حيث اشتملت على المنطقة الدبلوماسية بالاضافة الى مقر الامم المتحدة الذي وفرته لنا الكويت واطلقنا عليه مبنى الشيخ صباح الاحمد.

ومضى قائلاً: هذه الحملة تهدف لكويت نظيفة وكويت متغيرة والى تحقيق مساهمة فاعلة نحو المتغيرات المناخية.

واعرب الشيخ عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم لجعل الكويت جميلة دائماً وابداً موضحاً ان علينا ان نتكاتف جميعا ونتعاون لما فيه خير ومصلحة الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة متمثلة بصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الأحمد.

