وطن النهار

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي عضو مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة: إن البرلمان استعرض عددا من البنود المتعلقة بالحالات السياسية والأمنية التي تشهدها بعض الدول العربية ومنها اليمن والعراق والصومال وليبيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب الحويلة لـ (كونا) على هامش أعمال الجلسة العامة لدور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت حضوريا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وأوضح الحويلة أنه تم كذلك بحث قضية الأمن المائي لمصر والسودان والقانون الاسترشادي الخاص بالأمن السيبراني إلى جانب مناقشة خطة العمل لدور الانعقاد الحالي للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، مبينا أن اللجنة ارتأت أن تؤجل هذا الموضوع للاجتماع المقبل حتى يتم وضع سلم لأولوياتها.

وبين أن الجلسة العامة للبرلمان العربي استعرضت أيضا عددا من التقارير الخاصة باللجان الرئيسة بحضور عدد من الشخصيات البرلمانية «عالية المنصب» ومنهم رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر إلى جانب حضور المدير العام لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان بالإضافة إلى مجلس الطفل العربي.

وحول كلمة رئيس مجلس الشورى اليمني أمام الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني التي أشار فيها إلى دور الكويت في استضافة المفاوضات اليمنية قال الحويلة: إن «الكويت دائما ما تكون حاضرة وتحتضن المفاوضات التي تجمع وتوحد الصف العربي» مؤكدا أن «استضافة الإخوة الفرقاء في اليمن سواء السلطة الشرعية أو جماعة الحوثي كانت من أجل تحقيق السلام على أرض اليمن الشقيق».