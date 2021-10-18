ديوان Diwan

تعكس الكثير من الدواوين الحرف التي تنتمي لها العائلات الكويتية، كما أن بعضها يعكس تاريخ أهل الكويت وثقافتهم على مر العصور، ومن بين تلك الدواوين، ديوانية (المجني) التي تعكس تاريخ حرفة المجني ودورها داخل المجتمع الكويتي.

المهندس وليد خالد عبد الرحمن المجني، أشار في حديثه لـ «النهار» إلى أن حرفة المجني تعكس تاريخ وجود العائلة في الكويت، لافتاً في حديثه إلى أن تلك الحرفة تعد من بين الحرف التي تعبر عن التراث الكويتي الأصيل.

وفي حديثه عن الديوانية، أوضح أن أحاديث الديوانية بجانب تناولها الأوضاع الراهنة التي تهم الشباب والشيوخ من مختلف الأعمار، والتي من بينها المواضيع التراثية، فإن تركيز رواد الديوانية ينصب بالأساس على تاريخ الحرفة التي توارثها الأجيال وكانت جزءاً أصيلاً من تاريخ العائلة.

وفي إشارة منه لهجرة وسكن عائلة المجني، أشار المهندس وليد إلى أن العائلة قدمت إلى الكويت من مسقط رأسها حوطة بني تميم بعد أن استقرت فترة من الزمن في مدينة الإحساء كونها الطريق الوحيد الذي يؤدي للكويت، وتركو فيها بصمة ذاع صيتها عبر إنشاء مزرعة كبيرة تحتوي على أنواع مختلفة من النخل واعتنو بزراعة التمر وتوزيعه.

وقبل قرنين وتحديداً في عام 1880م، سكنت هذه الأسرة قديمًا في الكويت على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى بمنطقة الوسط وتحديداً بسوق واجف في بيت يشمل محلاً وامتهنوا فيه حرفة المجني والمرحلة الثانية انتقلت العائلة إلى منزل في المرقاب بجانب مدرسة المرقاب مقابل المستوصف والمرحلة الأخيرة سكنت العائلة في نفس المنطقة المرقاب قريباً جدًا من حفرة فريج (المسيل) بواجهة شرقية.

إصلاحات فنية وهندسية

وعن حرفة المجني، يشير المهندس وليد إلى أن تلك الحرفة تتركز على الإصلاحات الفنية والهندسية، عندما تتعرض الأواني المصنوعة من الفخار والطين الى الكسر فانها تؤخذ الى «المجني» لكي يصلحها كالصحون والغواري وكل ماهو مصنوع من الفخار والطين وذلك بإعادة تجبيرها ولصق كل هو مكسور.

حيث يقوم المجني بثقب أطراف القطع المكسورة بواسطة جهاز صغير يسمى «مجدح» وهو عبارة عن مسمار مثبت بخيط وعصا لتدويره ويوجد بطرف المسمار قطعة صغيرة جداً من الألماس لثقب أطراف قطع الفخار او الطين المكسورة حيث يتم ثقب ثقوب عدة صغيرة في كل طرف من أطرافها لتمرير سلك رفيع من خلالها لربط الأجزاء المكسورة مع بعضها، وكذلك يستخدم «المجني» بياض البيض الذي يخلط مع النورة لطلاء جوانب الأجزاء المكسورة وإلصاقها مع بعضها عندها يعود الشكل العام للقطعة المكسورة كما كانت ويذكر أن تلك الطريقة كانت فعالة وناجحة وقد كانت حرفة «المجني» من الحرف المشهورة جدا قبل اكتشاف النفط في دولة الكويت حيث كان أغلب المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

ولذلك يلجؤون له لإصلاح آوانيهم مقابل مبلغ بسيط من المال لعدم استطاعتهم شراء أوان جديدة وكان عددا ممن يزاولون هذه المهنة يوجدون دائما أمام مدخل سوق بن دعيج.

تصليح الأباريق

كما هي حرفة قديمة يقوم المجني من خلالها بتصليح الأباريق والچُول والسُّنون الحديدية المتهالكة وإعادة تركيبها، على سبيل المثال چولة أم قلاص وچولة بريمز، وكذلك يقوم المجني على تجبير الأواني الفخارية وصقلها، وكان لهم محل مبني من طين في سوق واجف يستقبل فيه المجني الأدوات المستهلكة والأواني المكسورة من الأسر الكويتية ويعمل على اعادة صقلها وتصليحها.

المشاركة بالحروب

ومن أهم الشخصيات لعائلة المجني، أوضح أن من أهم تلك الشخصيات: عبدالرحمن المجني من مواليد عام 1900م والذي عمل غيص على مركب النوخذة، فهد الرجيب، والنوخذة أحمد بن ناصر، كما شارك في بناء القصر الأحمر في عام 1921م وبناء سور الثالث للكويت 1920م. وسالم بن مبارك في رمضان وآخر وظيفة له في بلدية الكويت سنة 1950 و1968م. وصالح المجني الذي شارك في الحرب النجدية عام 1920م واستشهد على اثرها. بعد إصابته بالحرب موقعة الجهراء سالم المبارك وعبد الله عبدالرحمن المجني شاعر وعازف ربابة مواليد 1937.

مُصاهرات المجنِّي

وللأسرة نسب مع الكثير من أسر الكويت منها «البناي»، «البريكان الدوسري» والعويس «المرقاب»، الفزير العازمي، الرفاعي، المولي.

ويوضح المجني أن الديوانية يحضرها الشباب وكبار السن، إلا أن طابع الحضور يغلب عليه الكبار أكثر من الصغار، فالقضايا التي يتم تناولها في ديوانية المجني تستعرض الوضع الثقافي والتاريخي ونشأة الحرف وتطورها.

وقال إن هناك فرقاً كبيراً بين مفهوم المهنة والحرفة، فالحرفة لا يقوم بها إلا أشخاص معينون ويتم توارثها بين الأجيال، وتعبر عن ثقافة وتاريخ مكان أو أسرة معينة، أما المهنة فيتناوب عليها كثير من الأشخاص ويقومون بامتهانها.

