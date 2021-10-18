ديوان Diwan

هل هناك عتبة فاصلة حقا بين العمر المنتج للانسان وبين وقت انتظار النهاية بهدوء؟

في الواقع تقول تجارب البشر التراكمية من مختلف الثقافات كما يؤكد ايضا العلم والبيانات الرياضية والاحصائية الحديثة أن هذه العتبة الأسطورية .. ليست موجودة ببساطة.

وعلميا أيضا ثمة تأكيدات بأن كونك بت أكبر سناً هو أمر ممتع حقا.

ولهذا اختارت «النهار» أن تطلق هذه التجربة ليس لأننا نتحدث هنا عن (وإلى) قراء «متقاعدين» يشغلون أوقاتهم بتصفح الجرائد بل لأنه امر «ممتع حقا» أن نتابع قصص نجاح وتفوق مبهجة غالبا ودرامية أحيانا، ولأننا في المقام الأخر نريد لمن يترقب عبور هذه العتبة غير الموجودة أن يعرف كم هو أمر مهم ومفيد وممتع أن يتقدم في العمر.

يقول الالمان وهم أمة ذات خبرة ليست محل شك في تحقيق النجاحات الاقتصادية والعمرانية والعلمية والفكرية ان «الحياة تبدأ بعد الستين»، وهذا ليس كلاما اعتباطيا بل هي مقولة قديمة تؤكدها الدراسات الصحية المختلفة التي تشيد بالتأثير الإيجابي للإحالة للتقاعد على صحة الإنسان كأحد وجوه التقدم في السن.

وأحد اهم ما جدّ في هذا السياق هو دراسة أجرتها جامعة «توركو» الفنلندية، وخلصت إلى أن التقاعد يخلص الإنسان من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري والوفاة المبكرة.

وشملت الدراسة فحص وتحليل بيانات نحو 6 آلاف متقاعد بين عامي 2000 و2011.

وبحسب الدراسة فإن الموظفين بعد الإحالة للتقاعد يبتعدون عن مشاغلهم ومشاكلهم المتعلقة بالعمل، ومن ثم تقل مشكلاتهم المتعلقة بالنوم ويتخلصون من الأرق وغيره. بل وجد الباحثون أن النوم غير المريح والاستيقاظ مبكرا جدا في الصباح، وهو الأمر الاعتيادي لدى غالبية الموظفين يتراجع بين المتقاعدين الذين كانوا يعانون من ضعف الصحة والتوتر بسبب العمل قبل التقاعد.

واذا لم تكن هذه الدراسة كافية فهناك ايضا أبحاث أجرتها جامعتا «ماكواري» و«ويسترن سيدني» في استراليا والتي خلصت ايضا الى أنه بالنسبة للنساء على الأقل فإن الحياة في سن الستين هي «حياة إبحار واضحة مقارنة بالزيجات الصعبة والتوتر والإنكار الذي مر به معظمهن. في وقت سابق من الحياة».

وشمل البحث الذي تم تقديمه في المعهد الأسترالي للدراسات الأسرية في سيدني 60 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و 65 عامًا بشأن رضاهن عن الحياة، واحترامهن لذاتهن، وشعورهن بالسيطرة.

والمدهش ان أي واحدة من المجموعة التي تتراوح أعمارها بين 60 و 65 عاما لم تذكر أن الحياة كانت مؤلمة أو صراعًا كما في السابق. في الواقع ،ذكرت الغالبية العظمى أن الحياة في سن الستين كانت تحسنًا كبيرًا أو راحة مرحباً بها من السنوات السابقة. ولايتعلق الامر بالثراء فقد كانت جميع المشاركات في الدراسة من الطبقة العاملة ويعشن في غرب سيدني.

وقال معدا الدراسة د.إيلسا بيرنز من جامعة «ماكواري» ود.روزماري ليونارد من جامعة «ويسترن سيدني» إن المجتمع غالبًا مايحدد الحياة اللاحقة والتقاعد من حيث مافقده وليس ما تم اكتسابه. وقالتا إن هذا ربما نشأ عن افتراض غير نقدي بأن أدوار العمل والأسرة هي كل ما تدور حوله حياة البالغين.

وحاول البحث تعميق الفهم بأنه على الرغم من هذه المعتقدات المنتشرة على نطاق واسع فإن الكثير من النساء الأكبر سناً يشعرن بالبهجة في مواجهة هذا الغياب عن الأسرة والعمل.وقالت د.ليونارد إنه كان هناك فهم عام في المجتمع وخاصة بالنسبة للنساء، بأن «كل شيء ينحدر بعد سن الأربعين».

ومع ذلك استخدمت النساء الأكبر سنًا اللاتي أجابن على الاستبيان عبارات مثل «وقتي» و«إبحار واضح» و«سأعيد حياتي إلى الوراء» و«الضوء في نهاية النفق» و«التعلم عني» لوصف حالتهن الحالية.

وأكدت المشاركات على التناقض بين حياتهن الشاقة في وقت مبكر من العمل والمسؤوليات والمخاوف الأسرية ، مع حريتهن النسبية الحالية. وقال مؤلفو البحث إن نتائجه تشير إلى أنه يجب على المجتمع إعادة التفكير في النظريات الحالية حول مدى الحياة والتي تشير إلى أن نوعية الحياة ترتفع في البداية، لتتراجع حتما في منتصف العمر.

