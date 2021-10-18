ديوان Diwan

يزخز عالم الأدب بأسماء كبيرة عاشت مجدها وشهرتها حتى نهاية العمر لكن هناك قلة قليلة ممن بدؤوا تحقيق الشهرة والرواج في سن متأخرة ولعل أشهرهم هو البرتغالي جوزيه ساراماغو، الروائي والصحافي والكاتب المسرحي الفائز بجائزة نوبل وصاحب رواية «العمى» الذي وعلى الرغم من كثرة مؤلفاته، إلا أنه لم يكسب شهرته إلى أن بلغ الستينات من عمره.

وقصة ساراماغو مثيرة حقا كنموذج للبدايات «المحنكة» في مرحلة يعتقد فيها الكثيرون أن الوقت قد انقضى للسعي نحو بداية جديدة.

تولى ساراماغو الكثير من الوظائف المتنوعة ليكسب قوت يومه، ولم يعتمد على الكتابة كمصدر رزق حتى العام 1974 إلا أن النقلة النوعية في حياته جاءت بعد رواية «ثورة الأرض» التي نشرها عام 1980 والتي جعلته يحتل طليعة الكتاب في عالم الأدب.

وُلد جوزيه دي سوزا ساراماغو لوالديه خوسيه دي سوزا وماريا دي بيداري في السادس عشر من نوفمبر من عام 1922 لم تكن عائلته المكونة من والديه وأخيه فرانسيسكو دي سوزا من العائلات الثرية، بل انحدر من عائلة من الفلاحين الفقراء.

انتقلت عائلته للعيش في لشبونة عام 1924، حيث عمل والده هناك ضابطًا في الشرطة. وبما أن وضع أسرته المادي لم يكن جيدًا فقد انتقل إلى مدرسة تقنية وهو يبلغ الثانية عشر من عمره.

بعد إتمام تعليمه وتخرجه من المدرسة التقنية، عمل ميكانيكياً للسيارات وحدادًا، ثم انتقل إلى العمل في الترجمة والصحافة، وتولى منصب مساعد رئيس تحرير في إحدى الصحف قبل أن يعتمد على الكتابة كمصدر أساسي لكسب رزقه. واستغل هذه الفترة في دراسة الأدب والفرنسية بهدف إتقان تعلم الترجمة الأدبية. وعلى الرغم من أنه لم ينهِ دراسته الأكاديمية، إلا أنه حصل فيما بعد على العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية من جامعات مختلفة.

في العام 1947 أصدر روايته الأولى بعنوان «أرض الخطيئة»، ثم عمل على روايات عدة إلا أنه لم يوفّق وكان يتوقف بعد كتابة صفحات عدة. ولحاجته الماسة إلى العمل، وجد عملًا مؤقتًا في شركة معادن عام 1949 وفي العام التالي تولى وظيفة مدير إنتاج في شركة نشر. ثم بدأ العمل في مجال الترجمة بداية من العام 1955 واستمر في هذا الأمر قرابة الست سنوات. وخلُصت تجربته هذه عن ترجمة العديد من الكتب المختلفة لمجموعة من الكتاب المشاهير أمثال تولستوي، وريموند باير، وجان كاسو، وبار لاغركفيست.

ابتعد لما يقارب العشرين عامًا عن الكتابة، ثم عاد إليها في العام 1966 ونشر مجموعة قصائده الأولى بعنوان «قصائد محتملة». ثم أصدر كتابًا شعريًا عام 1970 حمل عنوان «ربما الفرح» تلاه مجلدان من المقالات الصحافية هي «هذا العالم والآخر»، و«أمتعة المسافر».

انضم إلى فريق تحرير صحيفة «دياريو دي لشبونة» وبعد عامين انتقل إلى صحيفة «دياريو دي نوتيسياس» اليومية بمنصب نائب للمدير، وكان ذلك في العام 1974.

اضطر في أعقاب ثورة القرنفل 1974 إلى ترك عمله وتحول إلى امتهان الأدب. واستلهم كتابيه «سنة 1993» و«المفكرة» من أحداث الثورة. في حين حملته رواية «ثورة الأرض» إلى الاعتراف به بعد أن كان يعمل بعيدًا عن الأضواء ونقلته رواية « بالتازار وبليموندا» التي أصدرها عام 1982 إلى العالمية ودفعته نحو النجاح والشهرة والاعتراف الدولي. تلا ذلك إصداره لمجموعة من الأعمال التي لاقت نجاحًا كبيرًا، منها رواية «سنة موت ريكاردو ريس»، و«الطوف الحجري»، و«تاريخ حصار لشبونة». ونشر في العام 1991 كتاب «الإنجيل يرويه المسيح»؛ إلا أن الحكومة البرتغالية منعت ترشيحه لجائزة إريستيون للأدب بحجة أنه يسيء للطوائف الكاثوليكية واليهودية. غادر بعد ذلك لشبونة وانتقل إلى جزر الكناري في إسبانيا. وهناك بدأ العمل على رواية «العمى» التي تعتبر ضربًا من ضروب الإبداع.وتتحدث الرواية عن وباء غامض يصيب إحدى المدن، حيث يصاب أهل هده المدينة بالعمى فجأة، مما يخلق موجة من الذعر والفوضى العارمة التي تؤدي إلى تدخل الجيش من أجل السيطرة على الأوضاع، ولكن الوضع يزداد مأساوية حين يتخلى الجيش على الحشود العاجزة والواهنة، ما يؤدي ذلك إلى سيطرة العصابات على ما تبقى من طعام ودواء. يبدأ الناس في الاقتتال فيما بينهم. تلقى القصة الضوء أيضاً على الجانب الإنساني المتمثل في الطبيب وزوجته وعائلته الذين بقوا متماسكين حتى اندثار المرض فجأة كما ظهر. تتحدث الرواية عن العمى الفكري حيث قالت زوجة الطبيب في نهاية الرواية « لا أعتقد أننا عمينا بل أعتقد أننا عميان يرون، بشر عميان يستطيعون أن يروا لكنهم لا يرون» في إشارة أيضاً إلى أن الأخلاق البشرية و المبادئ الإنسانية هشة أمام العوز البشري.

وتشمل مجموعة أعماله الأخرى كلاً من روايات «كل الأسماء» (1997)، و«قصة الجزيرة المجهولة» (1997)، و«الكهف» (2000)، و«انقطاعات الموت» (2005)، و«مسيرة الفيل» (2008) التي اختيرت لنيل جائزة ساو باولو للأدب كأفضل كتب العام. وأنشأ مع التركي أورهان باموق برلمان الكتاب الأوروبي «EWP» إلا أنه توفي قبيل الافتتاح.

وفي عام 1944 تزوج من إيلدا ريس، ورزقا بابنتهما فيولانتي عام 1947؛ غير أن علاقتهما انقطعت بعد 26 عامًا من الزواج ثم التقى بالصحافية الإسبانية بيلار ديل ريو، وتزوجا عام 1988. وهي من يترجم كتبه إلى اللغة الإسبانية.

وتوفي في الثامن عشر من شهر يونيو 2010 عن عمر ناهز 87 بعد معاناته من سرطان الدم. أقيمت جنازته وسط مدينة لشبونة وبعد يومين من الحداد، أحرق جثمانه ونقل نصف رماده إلى قريته الأصلية، في حين نُثر النصف الآخر تحت شجرة الزيتون في منزله حيث أمضى سنواته الأخيرة. ونشرت روايته الأخيرة «المنور» التي كتبها في أواخر الأربعينات بعد وفاته في العام 2011. وكان أول كاتب برتغالي يحصل على جائزة نوبل للأدب عام 1998.

ويعد ساراماغو كاتبا من الكتاب الانضباطيين، فهو يستعيد صورة الكاتب الملتزم بقضايا الإنسان في العالم .

وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية واثناء زيارته لمدينة رام الله في شهر مارس لعام 2002، قال ساراماغو «مايحدث في فلسطين هو جريمة من نفس طراز ماحدث في معسكر أوشفيتز .. إحساساً بالحصانة يحيط بالشعب الإسرائيلي وجيوشه. لقد تحولوا إلى أشخاص منتفعين من الهولوكوست». واحتجت إسرائيل على هذه الكلمات واعتبرتها معاداة للسامية وبعد مرور ستة أشهر أوضح ساراماغو: «المزعج في تصريحي ليس أنني أدنت ما تقوم به السلطات الإسرائيلية، وارتكابها لجرائم حرب فلقد اعتادوا على مثل هذه التصريحات. مايزعجهم حقاً هي كلمات محددة لايستطيعون تحملها. وبما أنني ذكرت (أوشفيتز)... ولاحظوا جيداً، بأنني لم أقل أن رام الله تشبه أوشفيتز، لإن ذلك سيكون شيئاً سخيفاً. ماقلته أن روح أوشفيتز كانت حاضرة في رام الله. كنا ثمانية كُتاب. جميعهم أدلوا بتصريحات تُدين إسرائيل، وولي سوينكا، برايتن بريتنباخ، فينشينسو كونسلو وآخرون. لم ينزعج الإسرائيليون من هولاء ولكن حقيقة أني وضعت أصبعاً على جرح أوشفيتز جعلهم يقفزون».

وتعتبر الكتابة عند ساراماغو نوعا من تحقيق الوجود، كما تمثل الكتابة له طريقا لكسب حب الآخرين، وإن كان البعض يعتبره كائنا متشائما رغم إعلانه دائما أنه سعيد ومتفائل، ويشرح هذا التناقض بقوله إنه بالفعل متشائم مما يراه حوله من أحداث مأساوية، لكنه يحاول أن يؤكد للآخرين أنه سعيد حتى لايجد نفسه مطالبا بأن يتحدث عن أشياء أخرى تنقصه لتحقيق السعادة الكاملة، أو على الأقل السعادة بالمعنى الذي يفهمه هو شخصيا. ولخصت لجنة نوبل الأسلوب الأدبي لساراماغو في اعلان فوزه بالجائزة قائلة «تُمنح الجائزة للسيد جوزيه دي سوزا الذي استطاع بالكثير من الرموز والأمثال الغارقة في الخيال مع المفارقات الإنسانية أن يعطينا باستمرار واقعا افتراضيا يمكننا الإمساك بأطرافه بدقة».

