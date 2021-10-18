ديوان Diwan

كثيرا ما يكون عدم انصاف بعض اللاعبين ممن يمتلكون القدرات العالية من قبل المدربين عائقا أمام إظهار نجوميتهم، لكن يبقى لاعب نادي القادسية والمنتخب الوطني السابق محمد جاسم من اكثر اللاعبين في حقبة التسعينات ممن عانى من تجاهل مدربي المنتخب الوطني في تلك الفترة، بما انه كان من ابرز اللاعبين تقديما للاداء اللافت خلال مشاركته مع الاصفر لدرجة انه حينها كان يتفوق على الكثير من اللاعبين الذين يقع عليهم لتمثيل الأزرق.

وعشق محمد الكرة منذ صغره بدءا من الفريج ومن ثم التوجه مع بعض زملائه الى القادسية الذى ارتبط به مبكرا حيث لم يتجاوز عمره انذاك 14 عاما، حيث استقبله المدرب الوطني عبدالعزيز الراشد الذي اعجب بامكاناته بالرغم من صغر سنه وضعف بنيانه الجسماني، وطلب منه الاستمرار، لكن محمداً لم يعد للنادي كون زملائه لم يشملهم الاختيار ليتضامن معهم ويفضل اللعب في السكة.

لكن بعد فترة عاد من تلقاء نفسه للنادي وعلى الفور قاموا بتسجيله في الكشوفات الرسمية، وفي الموسم الثاني بعدما عمد النادي إلى تأسيس مدرسة للاهتمام بالبراعم والفئات السنية وكان وقتها يتولى التدريب فيها اليوغسلافي زوران حيث كان معه مجموعة من اللاعبين امثال محمد بنيان ومحسن خلف وطارق الجلاهمة وطلال النملان وغيرهم. وهذه المجموعة كانت بمثابة القاعدة الاساسية التي بدأ من خلالها النادي ببناء فريق كروي استطاع فيما بعد العودة لمنصات التتويج بعد غياب فترة طويلة.

وكان محمد مميزاً في المراحل السنية لدرجة أن الكثير من المتابعين توقع له أن يكون له شأن كبير بفعل هذا التميز الذي ينفرد به عن الاخرين، مما دفع بالمدرب الوطني صالح زكريا عندما تولى تدريب القادسية في موسم 1987-1988 أن يطلب تصعيده لصفوف الفريق الاول وحينها لم يكن عمره يتجاوز 17 عاما ومعه زميلاه محمد بنيان وطلال النملان.

وفي تلك الفترة كان القادسية يشهد عملية تجديد في صفوفه بعد الاستغناء عن الكثير من اللاعبين الكبار، وعندما تم اختياره للعب مع الفريق الاول كان يشارك مع منتخب الشباب المشارك في بطولة بورتسموث الدولية في انكلترا وكانت له مشاركات عديدة مع المنتخبات السنية في تلك الفترة.

البداية مع الفحيحيل

ورُشّح للعب مع المنتخب الرديف المشارك في كاس العرب 1988 التي اقيمت بالاردن، على ضوء مشاركته وما قدمه من اداء مع منتحب الشباب في تصفيات اسيا بالمالديف لكن ظروفاً خاصة حالت دون التحاقه بالمنتخب.

وجاءت مشاركة محمد الاولى مع الاصفر امام الفحيحيل في موسم 1987-1988 بالدوري عندما زج به المدرب صالح زكريا في الشوط الثاني، لكن الأمور لم تسر على ما كان يتطلع له سواء المدرب او محمد جاسم، حيث تلقى الفريق هزيمة غير متوقعة بنتيجة 4-1 وهذا ما خلق ردة فعل غاضبة من جانب جماهير القادسية التي صدمت بالنتيجة، بما ان الفريق كان في طور التجديد ومن الطبيعي ان يكون لذلك انعكاس سلبي على نفسيات اللاعبين بالذات الشباب الذين كانوا في حاجة للدعم.

وما خفف من تأثر محمد وجود اللاعبين الكبار امثال النجم الدولي فيصل الدخيل ومحمد ابراهيم وعبيد الشمري وراشد بديح ومؤيد الحداد الذين كانوا الداعم الفعلي للفريق في المرحلة التالية عندما عملت الادارة على التعاقد مع المدرب البرازيلي فيليب سكولاري الذي وضحت بصماته على الفريق، حيث استطاع ان يمزج الوجوه الشابه ومنهم محمد إلى جانب اصحاب الخبرة ليخلق فريقا نجح في اعادة بريق الاصفر المفقود حيث أحرز لقب كاس الامير 1989 بعد غياب دام 10 سنوات.

وكان محمد من ضمن اللاعبين الذين تذوقوا طعم البطولة وشعروا وقتها بقيمة «الفانيلة الصفراء» التي يدافعون عنها من خلال الافراح التي عمت الشارع الرياضي بعد هذا الفوز.

الانطلاقة نحو النجومية

وفي فترة التسعينات بعدما نضج كرويا فرض شخصيته الكروية من خلال الاداء الذي يقدمه مع الاصفر بالرغم من وجود لاعبين كبار بجانبه واكثر منه خبرة، لكن محمد دائما ما كان يلفت الانظار عطفا على عطائه، خصوصا بعدما ثبته المدرب اليوغسلافي فولا في مركزه ليجد الكثير من الاشادة من المتابعين.

ويعد نهائي كاس الامير امام العربي موسم 1991-1992 المحك الفعلي الذي برهن به محمد موهبته كلاعب مقتدر ولا يهاب من امامه حيث سجل هدفا اقل ما يقال عنه أنه «رائع» في مرمي عملاق الحراسة المرحوم سمير سعيد من مسافة بعيدة.

حيث تهيأت له كرة ليأخذها على صدرها ويرسلها صاروخية في الزاوية اليسري، ولم تكتمل فرحته بذلك الهدف حيث خسر الاصفر بالركلات الترجيحية، واهدر محمد احدي الركلات. لكن ذلك لم يمنع من اختياره لتمثيل المنتخب الاولمبي المشارك في اولمبياد برشلونة 1992، بعدما اقتنع به المدرب البرازيلي فالمير رغم أنه لم يكن من ضمن التشكيلة التي خاضت التصفيات، واخذ فالمير بالتركيز عليه اثناء المعسكر التدريبي الذي سبق النهائيات، لكن لسوء حظه انه تعرض للمرض قبل المباراة الاولى ضد بولندا التي خسرها الازرق 0-2، واشركه المدرب في الشوط الثاني أمام الولايات المتحدة عندما خسر الأزرق ايضا 1-3، كما دفع به باللقاء الاخير ضد ايطاليا عندما خسر المنتخب 0-1.

ضياع ما بين لوبا وميلان

وبهذا التألق، كان الطريق مفتوحاً امامه للمرورللمنتخب الاول، لكنه لم ينل الفرصة التي حصل عليها الكثيرين من اللاعبين. ففي عهد المدرب الاوكراني الراحل فاليري لوبانوفسكي خلال الأعوام الثلاثة من 1993 الي 1996، قام المدرب باختيار وتجربة عدد كبير من اللاعبين، الا ان محمد لم يكن من ضمن اختياراته.

والامر الغريب انه كان لافتا بالمستويات التي يقدمها وهذا ما ترك عدة تساؤلات حينها عن سبب تجاهله. وعندما تولي التشيكي ميلان ماتشالا تدريب الازرق لم يستدعه الا في «خليجي 14» عام 1998، واشركه امام قطر في دقائق معدودة بديلا لبدر حجي، وفي الالعاب الاسيوية في بانكوك 1998، عندما فضل الاتحاد المشاركة في مجموعة من اللاعبين الشباب مع بعض لاعبي الخبرة ومع ذلك فلم يكن ماتشالا منصفا معه، حيث ابقاه في مقاعد البدلاء، ودفع به امام منغوليا لدقائق قليلة، كما اشركه بوقت متأخر من المباراة النهائية أمام ايران بدلا من احمد المطيري. وما بين تجاهل لوبانوفسكي وتعامل ماتشالا معه يبرهن مدي المعاناة التي كانت تواجه محمد وحالت دون اظهار قدراته بالدفاع عن «الفانيلة الزرقاء» وربما تقف وراء ذلك أمور اخري خفية وتحفظات ادارية غير معلنه منعته من تحقيق اغلي طموحاته، رغم انه يمتلك المقومات التي تؤهله للوصول إلى النجومية، لكن يبدو ان صنع الاخرين وقف امامه.

فولا نقله من الهجوم للوسط

ما يميز محمد منذ صغره السرعة والمراوغة وبدأ اللعب كجناح ايمن ولكن المدرب اليوغسلافي فولا هو من وضعه بخط الوسط ليساهم في مطلع التسعينيات بالظهور بالصورة اللافتة وان حاول المدرب البرازيلي فيليب سكولاري اعادته لخط الهجوم لكن وجود حمد الصالح بنفس المركز جعله يبقي عليه في الوسط.

قذيفتان بشباك العربي

لم يكن الهدف الذي سجله في شباك المرحوم سمير سعيد في نهائي كاس الامير 1992 من مسافة بعيدة الوحيد له في مرمي العربي، بل استطاع ان يحرز هدفا اخر من خارج منطقة الجزاء بعدما سنحت له كرة مرتدة من ضربة ركنية سددها مباشرة على يمين الحارس أحمد جاسم.

أسرة قدساوية

ادى انضمامه لنادي القادسية بقدوم اشقائه حسين جاسم والحارس احمد جاسم ومشاري جاسم باتباع نفس الخطوة حيث انتسبوا لفرق المراحل السنية وتدرجوا حتى وصلوا لتمثيل الفريق الاول سنوات عدة، وهذا ما خلق اجواء رياضية في المنزل ودفع بجميع افراد الاسرة لمتابعتهم.

كرة مشتركة مضحكة مع إسماعيل يوسف

من المواقف المضحكة في بداية مشواره الكروي خاض الفريق مباراة ودية ضد الزمالك المصري الذي كان يضم حينها عددا كبيرا من نجوم الكرة المصرية، بينما تشكيلة الاصفر معظمها من الوجوه الشابة، وخسر القادسية بخماسية، وجمعت كرة مشتركة بين محمد بجسمه الصغير ونجم الزمالك ومنتخب مصر اسماعيل يوسف الذي فخذ قدمه توازي جسم محمد وسط ضحكات الجماهير على هذا الموقف.

لم يقم مباراة عتزال

كانت اخر مشاركة لمحمد جاسم امام السالمية في موسم 2000-2001 وخسر القادسية يومها 0-1، وبعدها اعلن اعتزاله اللعب وفي هذا الموسم كان قد اعتزل دفعة واحدة معه حمد الصالح واحمد الشمري وكذلك ناصر بنيان الذي طلبت منه الادارة الاستمرار لموسم اخر. يذكر ان محمد رفض اقامة مباراة اعتزال واكتفي بحفل عشاء مبسط خلال شهر رمضان حضره العديد من الرياضيين بصالة فجحان هلال المطيري.

