ديوان Diwan

أصدر الصحافي الكاتب العراقي زيدان الربيعي أخيراً كتاباً جديداً حمل عنوان « فؤاد سالم.. صوت الوطن والناس» وبواقع 407 صفحات من القطع المتوسط، تناول فيه سيرة المطرب العراقي الراحل فؤاد سالم الذي لم يزل رغم رحيله يقف بين المطربين العراقيين الكبار. تناول الربيعي في كتابه، الذي ضم الكثير من الصور الخاصة بفؤاد سالم، مسيرة المطرب المذكور منذ طفولته وبداياته مع الغناء ثم شهرته الواسعة في بغداد، كما ركز على حضوره في الكويت وانطلاقه منها نحو الجمهور العربي عموماً، والجمهور الخليجي خصوصاً. ثم تناول عودته الى العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003، كما ركز على مرضه الذي توفى بسببه اواخر عام 2013. «النهار» حرصت على اللقاء مع الربيعي لكي يبيّن لقرائها ابرز ما جاء في هذا الكتاب. وتالياً التفاصيل:

? ما الاسباب التي دعتك الى تأليف كتاب عن المطرب الراحل فؤاد سالم دون غيره من المطربين والملحنين العراقيين؟

? حقيقةً هناك الكثير من الاسباب التي دعتني الى تأليف كتاب «فؤاد سالم.. صوت الوطن والناس»، لعل في مقدمها إعجابي الكبير بصوته العذب منذ أن كنت في سن المراهقة، إذ وجدت أن كلمات اغانيه تتماشى مع تفكيري آنذاك، لأنها تتحدث عن الحب والوطن والناس والجمال، فضلاً عن أن بعض اغانيه كانت اشبه بالخريطة الجغرافية لبعض المحافظات العراقية، وأعني هنا رائعته «مثل روجات المشرح» وهي من ألحان محمد جواد أموري. أيضاً انا كنت اكره النظام العراقي السابق، وبما أن فؤاد سالم كان يعادي ويحارب ذلك النظام الدكتاتوري، فقد ازداد تعلقي به كصوت جميل، وكذلك كفنان صاحب موقف شجاع جداًـ كذلك لا انسى أن فؤاد سالم كان صادقاً بغنائه، واحساسه، لذلك عندما يغني عن الغربة، فهو يجسدها بكل مآسيها، وعندما يتألم بسبب الغربة التي عاشها، فإنه ايضاً يكون صادقاً، وعندما يتناول الظلم في غنائه، فهو عانى كثيراً من الظلم والاضطهاد. وعليه ازداد تعلقي به يوماً بعد آخر حتى اصبحت اجمع اشرطة أغانيه «الكاسيت» بصعوبة بالغة وبمبالغ مرتفعة قياساً بأسعار اشرطة زملائه من المطربين الآخرين، لأن اعماله كانت ممنوعة من البث في الإذاعة والتلفزيون، وكذلك في محال التسجيلات الصوتية. لذلك حفظت اغلب اغانيه، وكنت استمتع بسماعها في كل الاوقات، لأنه من المطربين النادرين الذين تسمع اغانيهم في جميع الاوقات. وعندما عاد الى العراق في عام 2005 حرصت على اللقاء معه باعتباري صحافياً، وتحقق اللقاء، وقد فوجئ فؤاد سالم عندما وجدني ملماً بكل تفاصيل اعماله الغنائية، ومنذ ذلك اللقاء اصبحنا اصدقاء، بل أخوة، حتى إنه جعلني مديراً لأعماله طيلة بقائه في بغداد من 2005 إلى 2010. وقد اتفقت معه على تأليف كتاب عن سيرته الفنية، فوافق على الفور، واقترح عليّ بأن يكون عنوان الكتاب هو «فؤاد سالم.. فنان الشعب»، وهو اللقب الذي اطلقه العراقيون عليه.

? لكنك لم تلتزم بهذا العنوان؟

? نعم.. هذا صحيح، والسبب يعود الى أن لقب «فنان الشعب» جرى إفراغه من محتواه الحقيقي خلال السنوات الاخيرة، إذ بات يطلق على اشباه الفنانين والمهرجين، لذلك وبنصيحة من الدكتور علي عبد الامير عجام، بأن اتجنب هذا العنوان، وقد اخذت بتلك النصيحة وغيرته الى عنوان جديد هو «فؤاد سالم.. صوت الوطن والناس»، لأنه بالفعل كان صوتاً للوطن والناس، لأن اغلب اغانيه العاطفية يزج بها اسم الوطن، وقد حظي هذا العنوان بتأييد الكثير من المتخصصين بالشأنين الفني والصحافي.

? ما ابرز محتويات الكتاب؟

? الكتاب يتألف من 407 صفحات من القطع المتوسط، وتمت طباعته في احدى دور النشر العراقية، واتمنى لاحقاً طباعته وتوزيعه في احدى دور النشر الخليجية، على اعتبار أن فؤاد سالم عاش اكثر من عشر سنوات في دول الخليج وتحديداً الكويت، الإمارات، البحرين، والسعودية، وكذلك في اليمن وأخيراً في سورية، فضلاً عن إحيائه حفلات غنائية في تلك الدول، وكذلك في قطر. إما محتوياته، فإنه يتحدث عن فالح حسن بريج «الطفل»، وهو الاسم الحقيقي لفؤاد سالم، وحتى مماته وتشييعه في كل من دمشق والنجف. حيث قمت بتجزئة الكتاب الى 13 فصلاً، وكل فصل يتحدث عن جزء من حياته، وقد حرصت على تأليف الكتاب بطريقة الفيلم السينمائي، إذ بإمكان أي سيناريست جيد تحويله الى فيلم سينمائي ناجح، لا سيما أن حياة فؤاد سالم تصلح لأن تكون فيلماً او عملاً درامياً مميزاً، لأنها حياة حافلة بالأحداث والمتغيرات والمواقف السياسية والوطنية والإنسانية المميزة، فضلاً عن تشعبات حياته الخاصة عبر زيجاته المتعددة. كذلك حرصت على توثيق دور تلفزيون الكويت بخصوص حفظ اغانيه، وكذلك تلفزيون البحرين، كما اشرت الى الدور الكبير لتسجيلات «النظائر» الكويتية في تسجيل وتوثيق اغانيه.

? هل هناك شخصيات فنية مهمة استعنت بآرائها حول فؤاد سالم؟

? بكل تأكيد، فهناك فصل طويل جداً من فصول الكتاب درجت فيها آراء الملحنين والمطربين والشعراء والنقاد بالمطرب فؤاد سالم، وكان أغلب هذه الآراء قد أنصف فؤاد سالم الذي عانى كثيراً من التغييب الإعلامي في زمن النظام العراقي السابق. وهنا لم اكتف بآراء العراقيين فقط، بل درجت آراء بعض المطربين والملحنين العرب، وللأمانة هنا شعرت بالحزن الكبير، لأنني كنت اتمنى أن يطلع فؤاد سالم على تلك الآراء التي قيلت بحقه، لأنه في حياته تعرض الى ظلم كبير جداً من قبل جهات عديدة، وأرى أن الآراء التي احتواها الكتاب قد انصفته، وكذلك مثلت صورة رائعة جداً عنه وعن قيمته الكبيرة في الساحة الغنائية العراقية.

? ما أهم شيء من وجهة نظرك في الكتاب؟

? الكتاب كله مهم، لكني أرى أني نجحت في إجراء حوار مع احد معلمي فؤاد سالم في مدرسة «التميمية» الابتدائية بمحافظة البصرة، حيث ذكر لي ذلك المعلم بعض الاسرار عن طفولة فؤاد سالم. أضف الى ذلك أني حرصت على توثيق اللقاء الذي جمعت به فؤاد سالم مع عمو بابا مدرب المنتخب العراقي الاول لكرة القدم الراحل، أيضاً خصصت فصلاً لعلاقاته الحميمة مع الشعراء الكبار محمد مهدي الجواهري، عبد الوهاب البياتي، مظفر النواب وغيرهم. كذلك تحدثت بشكل مسهب عن الإعجاب المتبادل بين فؤاد سالم واللاعب أحمد راضي، حيث سبق ان جمعتهما في اتصال هاتفي، وهذا الامر انفرد به حقيقةً.

? هل تعتقد أن هذا الكتاب سيحصل على انتشار واسع؟

? هذا هو هدفي، لكن يبقى الامر منوطاً بدور النشر، لأنه ليس من مسؤولية المؤلف توزيعه كتابه على الناس، إلا أنني ووفق المعطيات الاولية التي حصلت عليها بعد أن نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي نيتي اصدار هذا الكتاب، وجدت أن هناك الكثير من محبي فؤاد سالم، وهو مطرب يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة جداً في الشارعين العراقي والخليجي يرغبون في اقتناء الكتاب. وهنا أحب أن اشير الى نقطة مهمة جداً ربما لم ينتبه لها الآخرون، وهي أن جمهور فؤاد سالم ليس معجباً به، بل هو محب له بشكل لا يوصف، وقد لمست هذا الامر من خلال مرافقتي له في الكثير من الاماكن في بعض المحافظات العراقية.

? ما المصادر التي اعتمدت عليها في تأليف كتابك؟

? اعتمدت على الكثير من المصادر، منها لقاءات عدة اجريتها بشكل شخصي مع فؤاد سالم، كذلك كنت قريباً عليه لمدة طويلة، ودائماً ما أحضر جلساته الخاصة التي يجري فيها فتح احاديث مختلفة، وبصراحة استفدت كثيراً من تلك الجلسات، لأنها كشفت لي الكثير من الاسرار عن حياته، لأن فؤاد سالم وبسبب ثقافته العالية يصعب انتزاع بعض الاسرار منه في اللقاءات الرسمية. كذلك اعتمدت على صحف ومجلات ولقاءات تلفزيونية وإذاعية اجريت معه سابقاً، لذلك احتوى الكتاب على مادة غزيرة وكذلك رصينة جداً في الوقت نفسه.

? ما هو الشيء الذي اكتشفته عن فؤاد سالم بعد انتهائك من تأليف الكتاب؟

? لقد وجدت حالة تشابه كبيرة بينه وبين المطرب العراقي الراحل ناظم الغزالي، فالغزالي كان يتيماً وفؤاد سالم كذلك، أيضاً وجدت أن فؤاد سالم تأثر كثيراً بالغزالي، كذلك أن نهايتهما كانت مأساوية، كما وجدت أن تلفزيون الكويت قد حفظ تراثهما الغنائي المصور، لأن اغلب اغانيهما جرى تسجيلها في تلفزيون الكويت.

? ما الوقت الذي استغرقته في تأليف هذا الكتاب؟

? حوالي سبع سنوات، علماً بأن الكتاب كان يفترض أن يصدر نهاية عام 2018، لكن بعض الظروف تسببت في تأخيره، وهذا التأخير كان في مصلحة الكتاب، لأنني حصلت على معلومات وصور جديدة قمت بإضافتها لصفحات الكتاب، كذلك تسبب فيروس كورونا في تأخير طباعته، والآن رأى النور والحمد لله.

? ما شعورك وأنت تصدر هذا الكتاب؟

? لقد شعرت بالارتياح الكبير، لأن هذا الكتاب كان ضاغطاً عليّ بشكل لا يوصف، وسبب الضغط يعود الى أن وعدت فؤاد سالم بإصدار كتاب عن حياته، وقد اوفيت بوعدي، كذلك أن محبي فؤاد سالم دائماً يسألونني عن الكتاب، لأنهم يترقبون صدوره بشغف كبير، وطيلة الاشهر الماضية كنت اشعر بالإحراج أمام تساؤلاتهم. أيضاً هناك سبب آخر لارتياحي، وهو أني انصفت فؤاد سالم وحفظت اكثر مفاصل حياته الفنية بطريقة منصفة خالية من المبالغة او المجاملة.

? هل لديك نية لتأليف كتب أخرى عن فنانين آخرين؟

? نعم.. إن اكثر الفنانين العراقيين من مطربين وملحنين وشعراء يستحقون تأليف كتب عن حياتهم، وأنا شخصياً وضعت بعض الاسماء في ذهني ومنها الملحن محسن فرحان والملحن نامق أديب، والمطرب حسين نعمة والشاعر الغنائي ناظم السماوي. لكن هكذا نوع من الكتب تحتاج وقتاً طويلاً ومصادر عدة، وللأسف الشديد ان اغلب هؤلاء لا يمتلكون ارشيفاً خاصاً يحفظ سيرتهم ويساعد المؤلفين على اصدار الكتب عنهم. كذلك اتمنى أن تسنح لي الفرصة في تأليف كتب عن المطربين الكويتيين عبد الكريم عبد القادر وعبد الله رويشد، وعبد المحسن مهنا.

