أمي وأبوي تاج راسي

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمسنين في الأول من أكتوبر من كل عام كمناسبة سنوية عالمية؛ لرفع نسبة الوعي بالمشكلات والتحديات التي تواجه المسنين، ولتسليط الضوء على إنجازاتهم التي أسهمت في تنمية مجتمعاتهم، وتعزيز أهمية مشاركتهم في الحياة العامة.

ويأتي احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمسنين هذا العام تحت شعار «حقوق الملكية الرقمية لجميع الأعمار» ليؤكد على موضوع المساواة الرقمية لجميع الأعمار، والحاجة إلى تمكين المسنين من الوصول إلى العالم الرقمي والمشاركة الهادفة في الأنشطة التقنية التي تضمن وصول جميع أفراد المجتمع بما في ذلك المسنين إلى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات والمهارات الرقمية التي تمكنهم من استخدام الأدوات الرقمية، وتيسير استخدامهم لوسائل التكنولوجيا الحديثة، لتحقيق اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتسخير التكنولوجيا ‏لخدمة كبار السن، وإيجاد كل ما يمكن أن يسهل عليهم حياتهم ويساعدهم في تحقيق حياة كريمة.

ورغم أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تزيد من الآمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أسرع؛ فإن «نصف سكان العالم ما زالوا خارج المسار» بحسب الموقع الالكتروني للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والإنسان مع تقدم العمر تحدث له العديد من التغييرات، فتفرض عليه الكثير من التحديات، والأمر يحتاج إلى إدارة وتنسيق لمواصلة تغيرات الحياة دون مشكلات، وهناك الكثير من الطرق الفعالة للتعامل مع التغيرات المصاحبة للتقدم في السن، منها استخدام التكنولوجيا الرقمية.

لذلك جاء اختيار شعار «عدالة رقمية لكافة الأعمار» في الاحتفال باليوم العالمي لكبار السنّ؛ لتسليط الضوء على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لتذليل مصاعب حياة تواجه الإنسان مع تقدمه في العمر، فلا تزال الفجوة الرقمية قائمة بين البلدان والمجتمعات والأشخاص الذين يتزايد عددهم ويقل الارتباط بينهم، وما زالت هناك عوائق تواجه المسنين من الوصول إلى التقنيات الرقمية واستخدامها وسد الفجوات الرقمية، وهذا يمثل تحدياً يجب معالجته لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد اكتشف عدد كبير من كبار السن أن أجهزة التكنولوجيا المساعدة والخدمات وإجراء تغييرات في المنزل يمكنها المساعدة في مواجهة تلك التحديات ما يجعل الحياة أفضل، لأن التكنولوجيا تزيد من تفاعل كبار السن مع المجتمع وأسرهم، وتساعدهم في تجاوز الكثير من العقبات..فقد أحدثت الثورة الصناعية الرابعة التي تتميز بالابتكار الرقمي السريع والنمو المتسارع تحولات في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك كيفية عيشنا وعملنا وعلاقتنا ببعضنا البعض. وأصبحت التكنولوجيا الحديثة تغير كل شيء، ومنتجاتها من الأدوات والأجهزة المحمولة وغيرها من التكنولوجيات المستندة إلى الإنترنت ؛ كلها ساعدت وتساعد وستستمر في مساعدة كبار السن على مراقبة صحتهم وسلامتهم وتوفير خدماتهم.

وقد استفدت كثيرا في حياتي الشخصية والعامة - كأحد كبار السن - من استخدام التقنيات الرقمية في الكثير من الأنشطة والمجالات المختلفة، كمهارات التواصل الاجتماعي والتواصل مع الأحباء، ودعوات حضور الطقوس الدينية والوطنية ومراسم التكريم والاحتفال، وكذلك متطلبات المعاملات الحكومية والبنكية والمراجعات لمختلف الدوائر، حيث إنها تمر في استخدامات واجبة للتطبيقات الرقمية المختلفة، سواء في تقديم معاملات إلكترونية أو بالدفع الإلكتروني وغيرها، والتي باتت تتم بشكل متزايد عبر الإنترنت، وزادت أهميتها إبان جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة على فئة كبار السن بشكل خاص، واستخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في «الطب عن بعد» ما يتم من خلال «سيراك الطبيب الآن» عن طريق الوسائط المتعددة والمراقبة عن بعد، حيث يزداد توسع أجهزة مراقبة الرعاية لكبار السن، مثل مقاييس الوزن ومراقبات ضغط الدم ومستويات السكر وإرسال وتحميل القراءات والنتائج مباشرة إلى الطبيب، وفي كثير من الحالات تسهم هذه الأجهزة في تجنب الحاجة إلى زيارة الطبيب، والتعامل عن طريق السجلات الطبية عبر الإنترنت، فهناك إضافة كبيرة إلى وجود جميع أطباء كبار السن في نفس صفحات السجل الطبي على الانترنت، حيث يمكن مشاركتهم نتائج الاختبارات للمسن، ويمكن عقد المؤتمرات الطبية عبر الإنترنت، ويمكن للفرد وأسرته وأحبائه الحصول على المعلومات نفسها أمامهم، ومن الأسهل الحصول على آراء ثانية عندما تكون كل ما تحتاج إليه هو إرسال نتائج الاختبار إلى طبيب آخر عبر اتصال آمن، ويمكن للاختصاصيين في مدن أو بلدان مختلفة التشاور مع بعضهم بالتواصل إلكترونيا الآن، كل ذلك لفائدة صاحب السجل الطبي الإلكتروني.

وبالرغم من حرص بعض كبار السن على الاستفادة من تلك التقنيات الرقمية، إلا أن فئة المسنين بشكل خاص لازالت تعاني من غياب المساواة في المجال الرقمي مع الآخرين، نظرا لضعف استفادتهم من الفرص التي يوفرها التقدم التقني والتكنولوجي في ميدان المعلومات..

وتشير التقارير الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن النساء والمسنين يعانون من غياب المساواة الرقمية أكثر من غيرهم من فئات المجتمع الأخرى ؛ لافتقارهم إلى التقنيات أو لضعف استفادتهم بشكل كامل من فرص يتيحها التقدم التقني، فكبار السن هم أكثر الفئات التي مازالت تعاني من العزلة بسبب جائحة كورونا وغيرها، وفي الوقت نفسه هم أكثر عرضة للمعاناة من التهديد المتزايد للجرائم الإلكترونية.

لاشك أن تلك الأهداف تؤكد أهمية إيجاد الحلول الحكومية والمجتمعية من هيئات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ؛ للوصول إلى الدمج المجتمعي الرقمي لكبار السن، وتعليمهم مهارات التواصل والتعامل مع الانترنت، وتسهيل دورات محو الأمية الرقمية لفئة كبار السن، وتطوير المهارات الأساسية الرقمية لهم، مع ضرورة مراعاة التكلفة والإعاقة والقدرة البدنية والجغرافيا والوعي ومستوى التعليم أو اللغة، وتصميم تطبيقات لتوصيل المسنين بالإنترنت؛ حتى يتمكنوا من استخدام أجهزة حاسوب لوحية محمّلة مسبقًا بالتطبيقات والخدمات المصممة لهم، بما في ذلك تطبيقات مختلفة لمطالعة الصحف، مشاهدة التليفزيون، قائمة بالأدوية التي يتناولونها، أجهزة الإنذار التي تذكّرهم بتناولها، الألعاب والترفيه، أجهزة الإنذار لاستدعاء رجال الإطفاء أو الشرطة أو سيارة الإسعاف، وغيرها من الخدمات والتطبيقات، بما في ذلك القدرة على توقيع المستندات إلكترونيًا، وذلك حتى نستطيع السير والتأقلم مع موضوع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمسنين 2021، والذى أكد على ضرورة وأهمية تمكين المسنين من الوصول إلى العالم الرقمي والمشاركة الهادفة فيه.

وهنا يبرز دور العمل التطوعي على مستوى الجمعيات الخيرية المعنية بشؤون ورعاية المسنين، والنوادي ومراكز الشباب موظفين أو طلابا في فترات الإجازة أو ضمن تكليفات رسمية، والعمل على نشر المهارات الرقمية الأساسية التي اكتسبها الآخرون في المدرسة أو في مكان العمل / فعندما تعطي الدولة وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الأولوية للشمول الرقمي لفئة المسنين للحد من عزلتهم الاجتماعية، وتتماشى مع توقيت خطة الأمم المتحدة لعام 2030 بشأن التنمية المستدامة وأهدافها، بعدم ترك أي أحد خلف الركب، والعمل على ضمان قدرة كل إنسان على تحقيق كامل إمكاناته في ظل الكرامة والمساواة ؛ اعترافا لحق هذه الفئة في الولوج والاستفادة مما يوفره العالم الرقمي والتطورات الهائلة التي حدثت بصدده على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية كافة؛ فإن ذلك سيسهم بشكل كبير في سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وبناء وتنمية، تتحقق معه الأهداف التي رسمتها هيئة الأمم المتحدة في الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لعام 2021م بشعار «حقوق الملكية الرقمية لجميع الأعمار» والتي نؤكد على أهمية العمل بها على النحو التالي:

? التوعية بأهمية الإدماج الرقمي للمسنين، ومعالجة الصور النمطية والتحيز والتمييز المرتبط بالرقمنة مع مراعاة المعاييرالاجتماعية والثقافية والحق في الاستقلال الذاتي.

? تسليط الضوء على سياسات الاستفادة من التقنيات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل.

? معالجة المصالح العامة والخاصة، في مجالات الوفرة والاتصال والتصميم والقدرة على تحمل التكاليف وبناء القدرات والهياكل والابتكار.

? استكشاف دور السياسات والأطر القانونية لضمان خصوصية وسلامة المسنين في العالم الرقمي.

? تسليط الضوء على الحاجة إلى صك ملزم قانونًا بشأن حقوق المسنين ونهج حقوق الإنسان متعدد الجوانب محوره الإنسان من أجل مجتمع لجميع الأعمار.

