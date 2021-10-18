أمي وأبوي تاج راسي

تفعيلاً لمذكرة التفاهم والتعاون الثنائي المشترك المبرمة في 18 ديسمبر 2019م. بين مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» في دولة قطر، والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في دولة الكويت، وبمناسبة اليوم العالمي لكبار السن لعام 2021م، نظِّمت ندوة علمية توعوية بعنوان «فرص سوق العمل في الاستفادة من خبرات كبار السن»، وذلك بالبث المباشر الافتراضي على برنامج «Microsoft Teams»، برعاية مشتركة بين الأستاذ أحمد بن محمد الكواري الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والعم الفاضل إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل المسنين، وبحضور عدد من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني من المهتمين بالقضايا المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل وتمكين المسنين، يتقدمهم خالد بن عبد الله حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي في مركز إحسان، وعلي حسن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل المسنين، حيث ألقى كل منهما كلمة في بداية الندوة أكدا من خلالها على أهمية العمل المشترك والاستمرارية في السعي لوضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لخدمة ورعاية وتأهيل وتمكين كبار السن وفقاً لأسس المسؤولية المجتمعية بدرجة تساعدهم في تحقيق التكيف الاجتماعي والتوافق النفسي والاندماج الطبيعي والمشاركة في التنمية الاجتماعية، مع أهمية مراعاة بعض الأبعاد والركائز عند التعامل مع قضايا المسنين:

أولاً: الاهتمام بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال خدمة ورعاية وتأهيل وتدريب المسنين بصفة مستمرة تضمن مواكبتهم للتطورات والتغيرات السريعة في العالم في مجال التعامل مع متغيرات الشيخوخة.

ثانياً: يجب الاهتمام بتفعيل العمل بنظام التدخل المبكر للمسنين، ونظام الرعاية النهارية، ونظام الرعاية المنـزلية، كأسلوب للوقاية والعلاج والحد من انتشار مشاكل الشيخوخة، وإزالة الحواجز البشرية والاجتماعية والنفسية التي تعترض مسيرة وحياة المسنين.

ثالثاً: يجب تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمسنين وتطويرها وتنقيحها بدرجة تتفق وقدراتهم، وتضمن لهم قضاء احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم المختلفة.

رابعاً: يجب إشراك المسنين في المناظير والقضايا كافة التي يتم بموجبها وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة برعايتهم وخدمتهم وتأهيلهم. شارك في الندوة التي قام بإدارة الحوار فيها الإعلامي المتميز خالد النعمة، عدد من الباحثين المختصين من دولة الكويت ودولة قطر في تقديم أوراق عمل اشتملت على الكثير من المحاور المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل وتمكين كبار السن والاستفادة من خبراتهم وإيجاد فرص في سوق العمل للاستفادة من تجاربهم الحياتية والمهنية المختلفة بالمواضيع التالية:

نظرة المجتمع حول عمل كبار السن

للدكتور مصطفى حيات والدكتور بدر الدمخي

بيّن الباحثان من خلال ورقة العمل كيفية الاستفادة من عصر التكنولوجيا في دعم كبار السن، كما بينا نظرة المجتمع الشبابي لكبار السن، كما عرفا مفهوم كبار السن وفقاً للقانون وحددا الفئات المستفيدة من كبار السن في سوق العمل وفقاً لقدراتهم وخبراتهم المهنية، مؤكدين على أهمية استثمار هذه القدرات تجنباً للمشاكل والتحديات التي قد يتعرض لها كبار السن بعد مرحلة العمل والتقاعد، مع التأكيد على أهمية تفعيل العمل التطوعي مع كبار السن، وقدما عدة نماذج لتجارب بعض الدول في التعامل مع تشغيل كبار السن، هذا ووضحت ورقة العمل مفهوم الصيانة الصحية للإنسان، وبيان كيفية الاستفادة من كافة القدرات والخبرات في تطوير الذات وتمكين الفرد من استثمارها والاستفادة منها في جميع مراحل الحياة المختلفة، وأكدت ورقة العمل على أهمية العمل المؤسسي في التعامل مع قضايا كبار السن كتأسيس لجان متخصصة تحتوي هذه الخبرات المتخصصة، كما أكد الباحثان على أهمية نشر الوعي الصحي والاجتماعي في المجتمع بما يعود بالنفع على الإنسان في جميع مراحل العمر وخاصة مرحلة الشيخوخة ومتغيراتها.

دور مركز «إحسان» في تمكين كبار السن للاستمرار في العطاء للأستاذة شيمـــاء الكـــــواري

بينت الكواري رؤية دولة قطر التي تنطلق من الركيزة الأولى وهي التنمية البشرية بهدف تطوير وتنمية سكان قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، والركيزة الثانية وهي التنمية الاجتماعية لتحقيق مجتمع عادل وآمن يستند الى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية.تتشارك دول العالم في الاحتفال بالأول من أكتوبر بكل عام باليوم العالمي للمسنين ويصادف هذا العام 2021م الذكرى الواحد والثلاثين للاحتفال، وتشارك دولة قطر في ذلك بتمكين كبار السن على ما أفنوه من عمرهم في خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، ساعين إلى تقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي من شأنها توفر حياة كريمة وآمنة للمسنين بما يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة. ونحن في مركز تمكين ورعاية كبار السن«إحسان» نستلهم قيمنا ومبادئنا من شريعتنا التي كرمت كبار السن من خلال رؤية المركز المتمثلة في الريادة في تمكين كبار السن للتمتع بحياة كريمة، آمنة، ومنتجة وقيمنا الأربعة وهي «المسؤولية والتواصل والمهنية والشراكة». وتناولت ورقة العمل ثلاثة محاور أساسية هي:

? دور مركز إحسان في كيفية الاستفادة من خبرات كبار السن.

? دور مركز إحسان في تمكين وتأهيل كبار السن للتعامل مع التكنولوجيا الرقمية.

? عرض لأهم التوصيات الخاصة بالندوة.

«تجربة دولة الكويت في الاستفادة من خبرات كبار السن» للأستاذ منصور السلامين

استعرض السلامين الاثار الإيجابية في خلق فرص العمل للمتقاعدين واستثمار قدراتهم في نقل الخبرة بين الأجيال، وسهولة الاتصال والتواصل لديهم، وسهولة تكيفهم مع المعطيات مما يعود بالنفع على صحتهم النفسية. كما بين أهمية استغلال قدرات المتقاعدين حديثاً في وضع استراتيجية للتخطيط والتنفيذ، من خلال الاستفادة من المهارات التي واكبت التغير التكنولوجي، والتواصل مع الجيل الحالي من الشباب.

واستعرض السلامين تجربة دولة الكويت في الاستفادة من خبرات كبار السن من حلال المشاريع والخطط والأفكار التي تسعى بها دولة الكويت في تنفيذ خطط التنمية المستدامة هو الاستفادة من شريحة المتقاعدين أصحاب التخصصات ولقد اطلقت دولة الكويت مبادرة وطنية من خلال خبرات كويتية متخصصة تسعى الى استغلال المتقاعدين بشكل فعال بما يعود بالنفع على جميع المستويات فلقد اطلقت مشروع «خبرات» حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية والمشروع الوطني للمتقاعدين الكويتيين والذي يعنى بتوظيف الخبرات من المتقاعدين العلمية لتعزيز التنمية البشرية واستدامة التنمية المجتمعية « الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في اعداد وتحكيم الخطط السنوية للدولة».

«مسيرة عطاء ــــ تجربة واقعية»

للدكتور سيف بن علي الحجري - استعرض الحجري أهم مقومات الشيخوخة الآمنة التي ترتكز على الاهتمام بتعزيز العقيدة والصحة والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية، متحدثاً عن تجربته الشخصية الواقعية بهذا الشأن، حيث أكد على أهمية الاستجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى والعمل على نيل رضاه وبيان مفهوم التجارة مع الله، واغتنام القرص في مراحل العمر كافة كما حددها الله سبحانه وتعالى، كما بين الحجري أن الصحة حقيقة بيولوجية خارج نطاق التحكم البشري تتحكم بها عوامل فردية وبيئية.

كما بين الحجري أهم ملامح الحالة الاقتصادية التي يجب أن ترتكز على تشجيع الادخار في سن الشباب للاستفادة منه عند الكبر، مؤكداً أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف يجب اتباعها لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والعلاقات المترتبة عليه.

أهم التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية



1- اتخاذ قرار سياسي لوضع قوانين لتمكين كبار السن.

2- تأسيس لجنة أو وكالة تحت مسمى «رابطة الخبرات المستمرة» يتم من خلالها الاستفادة من الخبرات المتميزة في الوظائف الفنية الدقيقة من المتطوعين من كبار السن.

3- نشر الوعي الصحي والاجتماعي عن كبار السن في المجتمع.

4- إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل كبار السن غير الأصحاء.

5- الحد من المشكلات الصحية والنفسية والعقلية التي يتعرض لها كبار السن بضمان مشاركتهم في المشاريع التأهيلية والتدريبية.

6- انشاء مركز وطني للخبرات التخصصية من المتقاعدين.

7- تخصيص يوم يتم الاحتفال فيه بالمتقاعدين في دول مجلس التعاون الخليجي.

8- مكافحة أشكال التمييز على أساس العمر في التشريعات والقوانين والتي تحد من الاستفادة والمشاركة والعطاء لكبار السن في عملية التنمية.

9- حث وسائل الإعلام على إبراز الصورة الايجابية لكبار السن والتركيز على مساهمتهم في المجتمع، وتنظيم حملات توعية حول الشيخوخة النشطة بصفتها مرحلة من مراحل العمر بالتعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة.

10 تكاتف الجهود وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية ومن ضمنها كبار السن.

11- حث صانعي القرار والمطورين والممارسين والباحثين في مجال النفاذ الرقمي والدمج من خلال تقديم ورش عمل لفئة كبار السن، وتسهيل الوصول للتكنولوجيا لكبار السن ومقدمي الرعاية للقطريين والعرب المقيمين بدولة قطر.

12- حث الجامعات المحلية لفتح باب التطوير المستمر لكبار السن خصوصا في مجال التعليم الالكتروني.

