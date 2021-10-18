إضاءات

تحيي النجمة اللبنانية هبة طوجي حفلاً مباشراً في «العلا» يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021 في حدث يعيد الموسيقى والفعاليات الى العلا و التي توقفت منذ ما قبل جائحة «كورونا».

يذكر أن طوجي كانت عام 2017 أول مغنية أنثى تؤدي على المسرح الحي في المملكة. وتزور المغنية اللبنانية العلا للمرة الأولى، لتمتع الجمهور بقائمة مختارة من مجموعتها الطويلة من الموسيقى العربية وغير العربية، والتي يزيد عمر هذه المجموعة على 14 عاماً.

ومع انطلاق موسم الفعاليات في العلا، سيتردد صدى صوت المطربة الشهيرة عبر وادي عشار في المدينة الصحراوية القديمة، إلى جانب المنتج و المؤلف الموسيقي الشهير أسامة الرحباني برفقة 53 موسيقيًا عالميًا من العالم.

ومع الاستمرار في إعادة افتتاح المملكة العربية السعودية للحياة الطبيعية، بدأت الحفلات الموسيقية الحية من بين الأحداث الثقافية والفنية الكبرى الأخرى في العودة إلى العلا. كجزء من تقويم أحداث «لحظات العلا» والتي أُعلن عنها أخيراً، فمن المقرر إقامة المزيد من الحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية بالعلا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وعن الحفل، علقت هبة طوجي قائلة: «كنت أرغب دائمًا في تقديم العروض في العلا، فهي مكان حافل بالتاريخ والإرث الإبداعي. الغناء في مرايا هو شرف كبير لي، وقد فكرنا مليًا في هذا الحفل لنوفي مثل هذا المكان و الوجهة حقهما، و سيكون حدثًا خاصًا للغاية».

ولحضور الحفل لا يحتاج الحاضرون إجراء اختبار لنتيجة سلبية لفيروس كوفيد، مع الاخذ في الاعتبار تنفيذ جميع تدابير الصحة والسلامة المناسبة واتباع جميع اللوائح الصحية الوطنية.

هبة ستكون المطربة الأولى ضمن سلسلة من الفنانين الإقليميين والدوليين المميزين والذين يقدمون عروضهم عام 2021 كجزء من تقويم لحظات العلا.

