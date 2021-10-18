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أغنية جديدة من اللون الغنائي العراقي، طرحها الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعنوان «دق القلب»، يتعاون بها مع الشاعر العراقي رامي العبودي، متضمنة كلمات عاطفية تحمل أحاسيس العاشق الذي يصف عشقه بأسلوب متميز مختلف، حيث أتقن أداء اللهجة العراقية المحببة لدى الكثير في بلدان الوطن العربي.

ويتعاون الجسمي بالأغنية الجديدة «دق القلب» مع الفنان العراقي نور الزين في التلحين، ويجدد تعاونه في التوزيع الموسيقي ومكساج وماستر مع الفنان حسام كامل، وقد تميز اللحن والتوزيع باستخدام الآلات الغربية إلى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.

هذا، وقد طُرحت أغنية «دق القلب» من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube إلى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

