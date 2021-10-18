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ينظم مهرجان البحرين السينمائي نهايات الشهر الجاري سلسلة من العروض السينمائية لبعض الأفلام العربية القصيرة التي شاركت في دورته الأولى دورة فريد رمضان، وذلك في الفترة من 27 لغاية 30 أكتوبر 2021 في مجمع الواحة مول بالجفير.

ويعرض المهرجان عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت في مختلف فئات مسابقة الأفلام في دورته الأولى، وهي أفلام أنتجها مخرجون من جميع الدول العربية وكان المهرجان قد أعلن عن قيام دورته الأولى في مارس 2020 لكنها تأجلت بسبب ظروف جائحة كورونا كوفيد -19 لتعلن نتائجها في أبريل 2021 عبر برنامج اليوتيوب.

وقالت مديرة المهرجان منصورة الجمري لـ النهار إن إدارة المهرجان ارتأت عرض الأفلام المشاركة في مختلف فئات مسابقة المهرجان وذلك نظراً لرغبة عدد كبير من المخرجين السينمائيين الشباب والمتابعين للحركة السينمائية في مشاهدة الأفلام التي شاركت في مسابقة المهرجان، وأضافت أن عروض الأفلام ستنطلق في الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر 2021 وسيُعرض ما يزيد على تسعين فيلما قصيرا متنوعا قدمها مخرجون عرب.

ووفق مديرة المهرجان فسيُعرض جميع الأفلام التي شاركت في فئات مسابقة المهرجان وهي فئة الأفلام الروائية، والوثائقية، وأفلام التحريك، وأفلام المرأة، وأفلام الطلبة.

يشار إلى أن الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي (دورة فريد رمضان) شهدت مشاركة أكثر من 400 فيلم قصير من جميع أنحاء العالم العربي، وأعلنت نتائجها أبريل 2021. وقد قام بتحكيم مسابقتها لجان تحكيم ضمت فنانين ومخرجين عرباً وخليجيين، كان على رأسهم الفنانة المصرية ليلى علوي، والفنان السعودي ابراهيم الحساوي. كما ضمت لجان التحكيم متخصصين في مجال السينما من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويسعى المهرجان إلى الاحتفاء بالمواهب السينمائية الشابة البحرينية والعربية، والمساهمة في توفير بيئة ملائمة لإطلاق المواهب السينمائية الجديدة وإبراز ابداعاتها والارتقاء بها. كما يهدف إلى نشر الثقافة والوعي السينمائيين ودعم الطاقات البحرينية العاملة في مجال صناعة الأفلام عبر توفير منصات المشاهدة والاطلاع على تجارب سينمائية مشابهة، إلى جانب المساهمة في تعزيز وتنشيط الحركة السينمائية البحرينية بما يمكن من تحقيق الإضافة المنشودة للحركة السينمائية في دول الخليج العربي خاصة، وإلى الحركة السينمائية العربية بشكل عام.

