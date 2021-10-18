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بغداد- الوكالات: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية التي أظهرت تقدم تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ73 مقعدا في البرلمان من أصل 329.

ووفق النتائج التي أعلنتها المفوضية (رسمية) على موقعها الإلكتروني فإن «الكتلة الصدرية» تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329 فيما حصلت كتلة «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعدا وحلت ثالثا كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ34 مقعدا. كما حل تحالف «التحالف الكردستاني» رابعا بـ 32 مقعدا، وتحالف «عزم» 12، و«تحالف الوطني الكردستاني» 16 وتحالف «الفتح» 17، و«حركة امتداد» 9، و«حركة الجيل الجديد» 9، ومقعدان لكل من تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم. وأظهرت النتائج حصول المستقلين على 40 مقعدا في البرلمان. والنتائج هي شبه نهائية بانتظار تصديق المحكمة الاتحادية عليها. ولا تحمل النتائج تغييرا يذكر على النتائج الاولية التي اثارت قلقا من توترات سياسية وامنية بسبب انقلاب توازنات البرلمان التقليدية.

وفي بيان صدر عن مكتبه الإعلامي بعد وقت قصير من إعلان مفوضية الانتخابات نشر نتائج الاستحقاق على موقعها الإلكتروني أعلن الصدر، أمس أن تحالف «سائرون» هو «الكتلة الكبرى» في البرلمان العراقي مؤكدا سعيه إلى تشكيل تحالفات «وطنية». و«الكتلة الأكبر» وفق الدستور العراقي هي الحاصلة على أعلى المقاعد في انتخابات البرلمان، والتي تتولى ترشيح رئيس للحكومة. وقال الصدر في بيانه إنه «من الآن فصاعدا لا ينبغي على الإطلاق أن تكون الانتخابات ونتائجها وما يترتب عليها من تحالفات مثارا وبابا للخلافات والاختلافات والصراعات والصدامات، بل ويمنع ويحرم الاقتتال وزعزعة السلم والأمني والإضرار بالشعب وأمنه وقوته وكرامته وسلامته». وقال الصدر «سنسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح وفقا لتطلعات الشعب لتكوين حكومة خدمية نزيهة تكون ساهرة على حماية الوطن وأمنه وسيادته».

في المقابل أعلن «الإطار التنسيقي» للقوى الشيعية الذي يضم قوى سياسية وفصائل من «الحشد الشعبي»، أبرزها «تحالف الفتح» و«دولة القانون» و»عصائب أهل الحق» إضافة لـ»كتائب حزب الله» رفضه «الكامل» لنتائج الانتخابات البرلمانية. وفي بيان نشره قبيل المؤتمر الصحافي لمفوضية الانتخابات وتضمن تأكيدا لموقفه الذي عبر عنه قبل أيام، حمّل الإطار المفوضية المسؤولية الكاملة عما سماه فشل الاستحقاق الانتخابي في العراق. واعتبر الإطار التنسيقي أن سوء إدارة ملف الانتخابات سينعكس سلبا على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي معربا عن أمله في أن تصحح مفوضية الانتخابات المخالفات التي ارتكبتها أثناء وبعد عدّ الأصوات وإعلان النتائج. في غضون ذلك، شهدت بغداد انتشارا أمنيا واسع النطاق، وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يار الله قد قال إن جميع القوات الأمنية دخلت حالة التأهب والاستعداد، تحسبا لأي طارئ عند ظهور النتائج. بدورها نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني أن السلطات العراقية نشرت أعدادا كبيرة من قوات الجيش والشرطة وسط بغداد، تحسبا لوقوع أي طارئ قبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وأضاف المصدر أن الانتشار الأمني تركز في مداخل المنطقة الخضراء ومحيطها، حيث مقارّ الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية.

