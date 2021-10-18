عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أكدت مفوضية الانتخابات العراقية في تصريحات خاصة لـقناة العربية»، أنها لم تتعرض لأي ضغط خلال الاستحقاق الانتخابي.

يأتي ذلك فيما قال القيادي في تحالف «الفتح» أبوضياء البصري إنه ستكون هناك ردة فعل للتحالف موازية لإعلان النتائج النهائية، مشيراً إلى أن التحالف قدم أدلة «دامغة» على عملية التزوير في الانتخابات. وقال البصري لشبكة «رووداو» الإعلامية، إن «تحالف الفتح قدم جميع الأدلة القاطعة والدامغة على عملية التزوير التي جرت في الانتخابات العراقية سواء في الداخل أو من الخارج» منوهاً بأن «الفتح وصل لتلك الحتمية حول عملية التزوير بالدليل القاطع والدامغ».وأضاف أنه «سيبقى هل المفوضية ستأخذ بهذه الأدلة أو لا»، مؤكدا أنه «في حال لم تأخذ المفوضية بالأدلة سيكون لنا موقف آخر» لافتاً إلى أن «الموقف ليس في حيز التهديد، بل موقف من عملية التزوير». وأكد أنه «مع ردود الفعل والنتائج التي لا يمكن أن يوافق عليها الائتلاف، فإن تحالف الفتح لن يترك الساحة لأميركا وحلفائها وغيرهم ليلعبوا بها».

وكشفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن مشاركة فرق دولية أجنبية وعربية لمراقبة الانتخابات التشريعية في عموم البلاد.

