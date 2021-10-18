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لندن- الوكالات: تمكن عالم كيماوي عراقي من البقاء في بريطانيا كلاجئ رغم محاولات وزارة الداخلية طرده من البلاد، بسبب تورطه في قتل عشرات آلاف الأشخاص في نظام صدام حسين.

والعراقي الذي فضلت محكمة بريطانية الإشارة إليه بـ «ASA» كان يدير مختبرا في مصنع للأسلحة الكيماوية في ظل نظام صدام وفق ما نقلت صحيفة «ميرور» البريطانية. وحصل على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا على الرغم من محاولة وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، ترحيله.

ويعيش خبير الأسلحة الكيماوية والشريك في عمليات قتل 100 ألف شخص بالغاز في بريطانيا منذ أكثر من عشر سنوات، وفق الصحيفة.

وطالب العالم العراقي بوضع اللاجئ بعد وصوله بتأشيرة عمل.وحاولت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، طرده، ولكن سمح له بالبقاء بعد إصراره على أنه يواجه الإعدام في بلده العراق. وقد رفعت قضيته إلى المحكمة العليا في دائرة الهجرة واللجوء وحكمت لصالحه في يوليو.

وقال للصحيفة «اللجوء موجود لحماية الناس من الاضطهاد من قبل الحكومات المارقة».وفر الضابط السابق إلى الأردن قبل وصوله إلى بريطانيا في عام 2010. وقد جاء بتأشيرة بعد أن حصل على وظيفة كباحث بجامعة فى شمال غرب إنكلترا ، وفقا لما قيل للمحكمة وطالب فيما بعد بحق اللجوء. وعندما ألغت وزارة الداخلية ذلك، استأنف الحكم.

وجاء الحكم لصالحه على الرغم من أن المحكمة وجدت أن هناك «أسبابا جدية لاعتباره مسؤولا عن ارتكاب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية».

وأدار المختبرات في مركز المثنى للأسلحة الكيماوية قرب سامراء من 1981 إلى 1988. وتنقل الصحيفة أنه تجنب العقاب بعد أن قدم معلومات للقوات الأميركية وساعدها على « كشف مشاريع أسلحة صدام حسين». وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين البريطانيين يفكرون في رفع قضيته إلى محكمة أعلى.

وفي شهادته، قال العالم العراقي إن «برنامج صدام حسين للأسلحة الكيميائية لم يقتل الأكراد والإيرانيين فحسب بل وفر أيضا العمود الفقري للقاعدة».

