عربيات ودوليات

تهمة اعتداء جنسي تلاحق رئيس الكيان الاسرائيلي الراحل شمعون بيريز، حيث قالت «سكرتيرة» سابقة له انها «تحتفظ بذاكرة مروعة عنه».

وتأتي هذه المزاعم في اعقاب الاتهامات التي وجهتها عضو الكنيست السابقة كوليت افيتال، التي قالت الاسبوع الماضي إن بيريز تحرش بها في الثمانينيات.

وقالت السكرتيرة «التي رفضت الكشف عن هويتها»: اخذني نحوه ووضع يده تحت قميصي، قالت له انتظر انتظر، فدفعني الى الحائط، ولكني تمكنت من صده والهروب منه». وكنت افيتال قد اتهمت بيريز بالاعتداء عليها جنسيا مرتين في الثمانينيات، بما في ذلك مرة واحدة عندما كان رئيسا للوزراء.

