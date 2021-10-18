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بيروت- الوكالات: شدد وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، على أن ما حدث بمنطقة الطيونة في العاصمة بيروت لن يتكرر، مؤكداً أن القوى الأمنية منتشرة هناك. وأشار الوزير، في حديث مع وسائل إعلام لبنانية، إلى أن المعلومات المسبقة لدى وزارة الدفاع كانت تؤكد الطابع السلمي للتحرك إلا أن التدافع والاشتباك في الطيونة أدّيا إلى إطلاق نار من الطرفين، كما أكدت الإفادات الميدانية دخول شبان شوارع عين الرمانة. أما عن القرار حول القاضي البيطار المسؤول عن تحقيق المرفأ فاعتبر سليم أنه يُتخذ في القضاء وليس في السياسة. كما شدد على أن الجيش ومديرية المخابرات لا يخضعان لضغوط متعلقة بالتحقيقات. وختم الوزير بأن ما حصل في الطيونة لن يتكرر، كما ليست هناك تطوراتٌ مرتقبة، والقوى الأمنية تبقى منتشرة.

وأضاف سليم أن الإفادات الميدانية تؤكد دخول شبان شوارع عين الرمانة، وأن إطلاق النار تسبب في فوضى، وسبق عمليات القنص.

وقال الجيش الخميس الماضي إن قذائف أطلقت على المحتجين أثناء مرورهم عبر دوار الطيونة، ثم تحدث لاحقا عن وقوع تبادل إطلاق النار حين كان المحتجون في طريقهم إلى مكان المظاهرة. وفي إطار التحقيق في أحداث الطيونة، ذكر وزير الدفاع أن السلطات أوقفت 19 شخصا من الطرفين، بينهم سوريان، وقال إن الجيش ومديرية المخابرات لا يخضعان لضغوط متعلقة بالتحقيقات.

في غضون ذلك، أظهرت كاميرات المراقبة في منطقة الطيونة أن أحد المحتجين قتل بنيران جندي من الجيش خلال أحداث الخميس الدامي وأظهرت اللقطات مجموعة من الشبان يحاولون دخول أحد الأزقة في المنطقة، في حين كان أفراد الجيش يعملون على منعهم من ذلك.

وتطور الأمر سريعا إلى إطلاق النار من جانب أحد الجنود على المحتجين، ما أدى إلى مقتل أحدهم. وقال الجيش إن الجندي الذي أطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

الى ذلك، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي إن القضاء يجب ألا يكون موضع تدخل سياسي أو طائفي وذلك وسط توتر متصاعد بسبب التحقيق في الانفجار الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت. وقال الراعي إنه لا يجوز لأي طرف في البلاد أن يلجأ إلى التهديد أو العنف وذلك عقب أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي بسبب التحقيق وكانت أسوأ اضطرابات يشهدها لبنان منذ أكثر من عقد وجددت ذكريات الحرب الأهلية المدمرة في الفترة من 1975 إلى 1990. وأضاف «(يجب أن) نحرر قضاءنا من التدخل السياسي والطائفي والحزبي ولنحترم استقلاليته وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات». وقال «ما من أحد أعلى من القانون والقضاء».

