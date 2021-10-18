عربيات ودوليات

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على أن مصر ماضية في «مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني، لبناء مسار فكري مستنير ورشيد، يؤسس شخصية سوية وقادرة على مواجهة التحديات وبناء دولة المستقبل».

وأكد السيسي خلال احتفال الدولة المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف أن «بناء وعي أي أمة بناء صحيحا يعد أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة من يحرفون الكلام عن مواضعه ويخرجونه من سياقه وينشرون الأفكار الجامحة الهدامة التي تقوض قدرة البشر على التفكير الصحيح والإبداع، لتنحرف بهم بعيدا عن تأدية الأوامر الربانية من تعمير وإصلاح الكون».

ودعا السيسي إلى «مضاعفة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية وعلماؤها لنشر قيم التسامح والعيش المشترك، والإيمان بالتنوع الفكري والعقائدي وقبول الآخر».

كما دعا إلى «تصحيح المفاهيم الخطأ وتصويبها، ونشر تعاليم الدين السمحة للحفاظ على ثوابت وقيم الإسلام النبيلة».

وأضاف الرئيس المصري أن «رسالة الإسلام التي تلقاها النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم- قد رفعت من قيمة العلم والمعرفة، وصولا إلى الوعي والفهم الصحيح لكل أمور الحياة».

من جهته، أكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب في كلمته بالمناسبة أن عودة الهدي المحمدي أصبح ضرورة لإنقاذ عالمنا اليوم، وهو ضرورة ملزمة وواجبة لإنقاذ مجتمعات ‏المسلمين من الأوضاع اللا إنسانية التي تردى فيها البعض ممن يزعمون انصياعهم لتعاليم هذا النبي الكريم، واتباعهم دينه ‏وشريعته، بينما هم يقتلون الأبرياء، ويحولون بيوت الله التي أذن أن ترفع للذكر والتسبيح إلى ساحات حرب تزهق فيها ‏الأرواح، وتراق الدماء، وتنتثر الأشلاء، وتستباح الحرمات وتهدر حقوق الناس، وحقوق النساء والفتيات والأطفال.‏

وأهدى شيخ الأزهر نسخة من مصحف الأزهر الشريف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريما على مجهوداته في بناء مصرنا الحبيبة واستقرارها. ‏ ‏

