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طهران- الوكالات: أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، امس أن طهران ستستأنف المفاوضات النووية مع القوى الدولية الأسبوع المقبل في بروكسل، وذلك بعد تعثر المفاوضات أشهراً عدة منذ تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة الإيرانية.

وقال عضو البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، في تصريحات لوكالة «فارس» الإيرانية: إن عبد اللهيان أعلن خلال اجتماع مع النواب امس أن «طهران ستستأنف المحادثات النووية في فيينا الأسبوع المقبل». وقال عبداللهيان إن «إيران تعتزم متابعة المفاوضات بشأن القضايا الحاصلة منذ خروج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وليس القضايا الأخرى».

وأشار إلى أن «الحكومة ستفصل مسار المفاوضات النووية عن مسار اقتصاد البلاد ولن تجعل الاقتصاد رهنا بها أبدا وستتابع الحكومة الحالية الاقتصاد بمعزل عن القضايا المتعلقة بالمفاوضات».

وأكد النائب الإيراني أن عبد اللهيان أبدى للمشرعين التزام طهران سياسة «الخطوة مقابل الخطوة» في المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وذكر سليمي أن الوزير عبد اللهيان أكد أنه يتعين على الولايات المتحدة إثبات حسن نواياها وصدقيتها و«القيام بمبادرة جادة قبل التفاوض».

وحول تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح أن «العمل مع الوكالة سيكون وفق قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وصون حقوق الشعب الإيراني المصادق عليه في البرلمان». يذكر أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، اختتمت في 20 يونيو الماضي. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في عهد الرئيس ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع من إيران ومجموعة القوى العالمية الخمس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا، في عام 2015؛ والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

