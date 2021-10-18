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أعلن رئيس النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية رئيس اللجنة المنظمة لرالي الكويت الدولي 2021 عماد بوخمسين أن الرالي سيقام تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري.

وتوجه بوخمسين بالشكر إلى الوزير المطيري على رعايته الرالي، مؤكدًا أن ذلك يأتي من منطلق حرصه على دعم هذه البطولات والاهتمام بالشباب الكويتيين الطموحين.

وقال بوخمسين في بيان صحافي إن النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية يواصل تجهيزاته لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، في وقت يضع المنظمون اللمسات الاخيرة ليكون الإعداد مواكبًا لأهمية الحدث.

وذكر بوخمسين أن الرالي الذي يقام في نوفمبر المقبل، يمثل خامسة جولات بطولة الشرق الاوسط للراليات 2021، معرباً عن ثقته بقدرات الشباب الكويتيين على تنظيمه بالصورة المثلى مثلما عوّدونا على النجاح في تنظيم مثل هذه البطولات الدولية الكبيرة واستضافتها.

