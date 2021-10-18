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يخوض المنتخب الأولمبي مباراته الودية الثانية اليوم أمام نظيره القطري في الـ 06:00 مساء اليوم على ستاد سحيم بنادي قطر ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاماً). وكان المنتخبان تواجها الجمعة على الملعب ذاته وانتهى اللقاء بفوز الأزرق بهدف دون رد أحرزه يوسف الرشيدي.

ويلعب الأزرق الأولمبي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية وأوزبكستان وبنغلادش خلال الفترة من 27 أكتوبر الحالي حتى 2 نوفمبر المقبل، بينما سيستضيف منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات سورية واليمن وسريلانكا. ويقيم المنتخب الأولمبي معسكراً تدريبياً في الدوحة منذ الاثنين الماضي، بعد خروجه من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية التي استضافتها مدينتا الخبر والدمام وأحرز لقبها المنتخب الأردني. وخرج الأزرق من الدور الأول للبطولة بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة بنقطتين جمعهما من التعادل مع عمان واليمن، وخسارة من الأردن.

ويستعيد الإسباني كارلوس غونزاليس مدرب المنتخب الأولمبي في مباراة اليوم خدمات المهاجم عيد الرشيدي الذي غاب عن المواجهة الأولى بسبب الإصابة، بينما يستمر غياب بندر السلامة المصاب، بالإضافة إلى الرباعي مهدي دشتي وحمد القلاف ومحمد الربيع وعبدالرحمن كميل الذين غادروا المعسكر لظروف خاصة. وكان من المقرر أن تستضيف الكويت منافسات المجموعة خلال الفترة من 23 إلى 30 أكتوبر الحالي، لكن اتحاد الكرة اعتذر عن عدم استضافة التصفيات بسبب الاشتراطات الصحية التي تمنع دخول الوفد البنغالي لأن أعضاءه لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا حتى الآن.

وبعد أن راسل اتحاد الكرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل الحصول على الأوراق اللازمة لاستخراج تأشيرات الدخول «الفيزا» وأهمها كتب تثبت حصول اللاعبين على اللقاح وذلك حسب النظم والبروتوكولات المعمول بها في الوقت الحالي بعد جائحة كورونا، تفاجأ الاتحاد برد الاتحاد البنغالي أن لاعبيه جميعاً غير مطعّمين ولم يأخذوا اللقاح، الأمر الذي دفع مسؤولي الاتحاد الكويتي إلى عرض الأمر على الجهات المسؤولة التي رفضت بشكل قاطع دخول أي أشخاص غير ملقحين إلى البلاد في الفترة الحالية التي تشهد تراجعاً واضحاً في عدد الإصابات.

