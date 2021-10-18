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تشهد الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد التنشيطية اليوم 3 مواجهات تجمع كاظمة مع الشباب على ملعب الساحل في الـ 05:45 مساءً، والعربي مع الساحل على ملعب الشباب في الـ 07:45 مساءً ضمن المجموعة الأولى، والقادسية مع التضامن على ستاد عبدالله الخليفة في الـ 05:45 مساءً ضمن المجموعة الثانية.

ويتصدر كاظمة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط جمعهما من فوز على الساحل بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل مع برقان بدون أهداف في الجولة الثانية، في حين لعب الشباب مباراة واحدة فاز فيها الساحل بهدف دون رد في الجولة الماضية. أما العربي فيبحث عن فوزه الأول بعد أن تعادل مع برقان في الجولة الأولى 0-0 وغاب عن الجولة الثانية، في المقابل يتذيل الساحل جدول الترتيب دون رصيد بعد أن تلقى خسارتين أمام كاظمة 0-3، وأمام الشباب 0-1 على التوالي.

وضمن المجموعة الثانية، يتطلع القادسية لتحقيق الانتصار الثاني بعد فوزه على الصليبخات في الجولة الأولى بنتيجة 4-2 وغيابه عن الجولة الثانية، في حين يسعى التضامن إلى المحافظة على الصدارة التي يحتلها برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على النصر برباعية نظيفة في الجولة الأولى، والتعادل مع الفحيحيل 0-0 في الجولة الثانية.

وتستكمل الجولة الثالثة غداً بثلاثة أخرى تجمع النصر مع الفحيحيل في المجموعة الثانية، والكويت مع اليرموك والسالمية مع خيطان في المجموعة الثالثة.

