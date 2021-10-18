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يسعى الكويت إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي القادسية في 07:30 مساء ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مباراة آخرى تجمع العربي مع برقان في 05:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويدخل «الأبيض» اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات دون أي هزيمة وهو مرشح اليوم إلى تحقيق فوز جديد على حساب القادسية (نقطتين) الذي يقدم مستوى متذبذباً لغاية الآن اذ حقق انتصاراً واحداً مقابل هزيمتين. ويضم الكويت الذي يقوده المدرب الوطني هيثم الرشيدي مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين مثل عبدالله الغربللي، صالح الموسوي، محمد عامر، سيف العدواني والمحترف الكوبي انجل هيريرا في حين تحوم الشكوك حول مشاركة المحترف الآخر القطري فرانكيس مارزو بسبب الاصابة. في المقابل، تبدو مهمة القادسية صعبة في ظل المستوى الذي يقدمه الفريق لغاية الآن خصوصا انه يواجه حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية والمرشح الأبرز.

وفي المباراة الثانية يريد العربي (صاحب 4 نقاط) مواصلة تقديم عروضه القوية وتحقيق الانتصار على حساب برقان الذي حقق أول نقطتين له في الجولة الماضية بالفوز على حساب القادسية.

