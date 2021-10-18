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تنطلق اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة السلة باقامة مباراتين تجمعان العربي مع الصليبخات في الـ 05:30، والنصر مع التضامن في الـ 07:30 مساء، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.

وتقام البطولة التي تضم أيضا أندية الشباب والساحل واليرموك إلى جانب منتخب الشباب تحت 19 سنة، بنظام الدوري من قسمين يحقق اللقب فيها من يجمع أكبر قدر من النقاط. ويسعى العربي بقيادة مدربه الوطني طلال بلال إلى تحقيق بداية قوية وتأكيد نيته في العودة إلى دوري الأضواء من خلال الفوز في لقاء اليوم. في المقابل، يطمح مدرب الصليبخات الوطني خالد المسافر إلى قيادة فريقه لتقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة ايجابية. وكان الصليبخات ضم الثلاثي المحلي فيصل ضاري وسعد عدنان وحمد العلي لتدعيم صفوف فريقه هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية، تبدو حظوظ النصر والتضامن متساوية في اللقاء نظرا لتقارب مستوى الطرفين. ويقود «العنابي» المدرب الوطني خالد الصعب الذي يأمل في تحقق أول انتصار مع الفريق في البطولة. في المقابل، يريد المدرب المصري للتضامن ايهاب إبراهيم منح فريقه دفعة قوية في بداية البطولة من خلال تحقيق نقطتي اللقاء.

