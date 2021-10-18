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أعلن رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي لكرة السرعة يعقوب دشتي ان الموسم الجديد للعبة سينطلق يوم 7 نوفمبر المقبل، عبر مباراتي كأس السوبر للرجال والتي تجمع بين فريقي الحرس الوطني وشركة نفط الكويت، والسيدات بين فريقي وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للرياضة، على ان يعقب ذلك بداية الدوري مباشرة. واشار دشتي خلال سحب قرعة دوري الوزارات في مقر الهيئة العامة للرياضة والتي جرت بحضور مدير ادارة الفعاليات الرياضية والشراكات حامد الهزيم، ومراقبة الادارة الدكتورة هند الهزاع، الى ان مباريات الموسم الجديد ستقام يومي الأحد والثلاثاء من كل اسبوع في مقر الاتحاد الكويتي في ثانوية احمد البشر الرومي في منطقة الدعية، وذلك وفق الاشتراطات الصحية المُعلنة من قبل لجنة طوارئ كورونا والهيئة العامة للرياضة.

