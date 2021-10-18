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فقدت الاسرة الرياضية وألعاب القوى اللاعب والمدرب بنادي الجهراء والمنتخب الوطني السابق المرحوم عبداللطيف عاشور السعيدي. وارتبط باللعبة منذ صغره، حيث تخصص في الوثب الطويل والوثب الثلاثي، واستطاع في فئة الناشئين ببداية مشواره ان يحقق رقماً قياسيا.

ومثل عاشور المنتخبات وكذلك منتخب المدارس في الكثير من المناسبات، وبعد اعتزاله اتجه للتدريب واشرف علي تدريب اندية الجهراء والصليبخات والسالمية وكاظمة، وقدم الكثير من اللاعبين. وايضا تولي تدريب المنتخبات لفترة طويلة، كما انه محاضر دولي في اللعبة وايضا في التحكيم.

وكان مميزا في مجاله التربوي حيث نال شهادة الماجستير في التربية البدنية من الولايات المتحدة الاميركية وشغل منصب موجه اول تربية بدنية في وزارة التربية. وكان دمث الخلق وتربطه علاقات طيبة مع جميع الرياضيين. والقسم الرياضي يتقدم بخالص العزاء لاسرة المرحوم، ونسأل الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».