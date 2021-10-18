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قال الأمين العام لنادي الغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي إن النادي شارك في 3 بطولات عالمية خلال أكتوبر الجاري حقق من خلالها نتائج متميزة بفضل التركيز الكبير والرغبة لدى أبطال النادي في تمثيل الكويت خير تمثيل. وأضاف الصرعاوي أن جميع الوفود الثلاثة عادت إلى البلاد بعد أن حققت الأهداف المرجوة من المشاركة، حيث تمكّن منتخب التصوير تحت الماء الذي شارك في بطولة العالم بالبرتغال برئاسة رئيس مجلس ادارة النادي م.

طلال السرحان من تحقيق المركز الرابع في فئة الفيلم الطويل عن طريق اللاعب عبدالله المشوح ومساعده زيد الناصر. كما حقق اللاعب راشد المرشود ومساعدته فاطمة المفرح المركز الرابع عالميا بفئة التصوير الفوتوغرافي للزاوية الواسعة.

وبيّن الصرعاوي أن منتخب الغوص الحر برئاسة امين الصندوق المساعد جاسم الباطني تمكن من تحقيق نتائج مميزة في بطولة العالم بمدينة كاش التركية بعدما حقق اللاعب حسن الشراح المركز الثامن عالميا في فئة «سحب الحبل» بعمق 76 متراً. وأشار الأمين العام إلى أن اللاعب عبدالله العمران حقق رقماً وطنياً جديداً بعمق 60 متراً في فئة الزعانف المزدوجة، وكذلك رقماً وطنياً جديداً بعمق 64 متراً من فئة الزعانف الأحادية.

كما تمكن اللاعب عبدالله الصابري من تحقيق رقم وطنياً جديداً بمسابقة 40 متراً في فئة في دون زعانف.

وعن المشاركة الثالثة لمنتخب سباحة الزعانف ببطولة العالم في المجر برئاسة أمين الصندوق محمد الدخيل، قال الصروعاوي إن اللاعب منصور المنصور حقق المركز الثامن على العالم بمسابقة 50 متراً لسباحة الزعانف الأحادية في وقت زمني 16:57 ثانية وكان قريباً من كسر الرقم العربي بفارق 40 جزءاً من الثانية. كما حقق اللاعب سلمان قلي المركز السابع على العالم في مسابقة 50 متراً في سباحة «زعانف مزدوجة» في وقت زمني (21:05 ثانية).