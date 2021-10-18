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ضرب النصر موعداً مع غريمه التقليدي الهلال في نصف دوري أبطال آسيا بعد فوز الأول على الوحدة الإماراتي 5-1، والثاني بيرسبوليس الإيراني 3-0 أول من أمس في الدور ربع النهائي للبطولة الذي أقيم في الرياض. وعلى ملعب «مرسول بارك» لم يجد النصر صعوبة في تخطي ضيفه الوحدة وسحقه بـ «خماسية» مقابل هدف، وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول عند الدقيقة الـ 7 وعند الدقيقة الـ 52 سجل اللاعب ماشاريبوف الهدف الثاني وأضاف اللاعب عبدالفتاح عسيري الهدف الثالث عند الدقيقة الـ 56 وعند الدقيقة الـ 64 سجل اللاعب ماشاريبوف الهدف الرابع وأضاف اللاعب سامي النجعي الهدف الخامس عند الدقيقة الـ 74 فيما سجل للوحدة الإماراتي اللاعب إسماعيل مطر عند الدقيقة الـ 92. وفي اللقاء الثاني على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تقدم الهلال عبر لاعبه سالم الدوسري عند الدقيقة الـ 28 في حين سجل زميله المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدفين الاخرين في الدقيقتين الـ 50 والـ 70 من زمن المباراة.