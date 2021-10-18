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بدأ الزمالك المصري مشواره في دوري أبطال أفريقيا بفوز ثمين على مضيفه توسكر الكيني بهدف نظيف على ملعب نيابو ناشيونال في العاصمة الكينية نيروبي في ذهاب الدور 32. سجل هدف الزمالك نجمه المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 47 ليضع الزمالك قدما في دور الـ16 حيث سيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة لإقصاء منافسه. الزمالك قدم مباراة جيدة وعابه إهدار الفرص بغرابة أمام مرمى توسكر وكان حسم الفرص كفيلا بمنح الأبيض فوزا كبيرا. بدأت المباراة بهجوم كيني ولجأ توسكر للتسديد في محاولة لهز الشباك وضاعت فرصة محققة للفريق الأبيض من انطلاقة أوباما الذي أرسل عرضية سهلة إلى بن شرقي الذي أهدرها بغرابة والمرمى خالٍ من حارسه مع نهاية الشوط الأول. الشوط الثاني كان لصالح الزمالك تماما حيث فرض سيطرته من البداية وسجل أشرف بن شرقي هدف التقدم في الدقيقة 47 من تسديدة رائعة من الجهة اليسرى. وفي لقاء آخر بذات الدور استهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بالتعادل خارج دياره أمام مضيفه الحرس الوطني بطل النيجر بهدف لكل منهما. سجل للأهلي النجم التونسي علي معلول في الدقيقة 19 من ركلة جزاء حصل عليها محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر وتعادل نونو ديوري في الدقيقة 75 لبطل النيجر.