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استهل المصري البورسعيدي وبيراميدز مشوارهما في كأس الكونفيدرالية الأفريقية بالتعادل السلبي خارج الديار. وفرض التعادل السلبي كلمته على مواجهة بيراميدز ومضيفه عزام التنزاني في ذهاب دور الـ32 الأول ببطولة الكونفيدرالية. كان الشوط الأول متكافئا وشهد محاولات من الطرفين وأجرى مدرب بيراميدز إيهاب جلال تغييرا مبكرا في الدقيقة 36 بنزول محمود وادي على حساب إسلام عيسى. وفرض بيراميدز سيطرته على الشوط الثاني وأضاع محمود وادي محاولة برأسية خطيرة مرت بجوار القائم. وبدأ المصري البورسعيدي عهد مدربه الجديد التونسي معين الشعباني بالتعادل بدون أهداف خارج أرضه مع منافسه سلطات الموارد الأوغندي. وخاض المصري أول اختبار تحت قيادة الشعباني الذي تولى المهمة خلفا للمدرب علي ماهر ونجح في الخروج بالتعادل مؤجلا الحسم إلى مباراة الإياب يوم الأحد المقبل بالإسكندرية.