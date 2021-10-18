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أعلن نادي بيراميدز أن حارسه شريف إكرامي حقق رقما فريدا بعد مشاركته في مباراة عزام التنزاني التي انتهت بالتعادل السلبي في ذهاب دور الـ32 الأول بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. وقال بيراميدز في بيان «شريف إكرامي بعد مباراة عزام أصبح الحارس المصري الأكثر مشاركة في بطولات الأندية الإفريقية في التاريخ بـ99 مباراة». ويكمل إكرامي المئوية حال مشاركته في لقاء الإياب ضد عزام يوم السبت المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة. وحطم إكرامي رقم الحارس عصام الحضري الذي شارك في 98 مباراة بالبطولات الإفريقية للأندية. واحتفى حساب بيراميدز بإنجاز إكرامي الذي خرج بشباك نظيفة من معقل عزام.